Během soboty, prvního dne, kdy se v Tokiu rozdělují medaile, jde do boje několik českých sportovců. První kolo tenisového turnaje už hraje Barbora Krejčíková a čeká i Markétu Vondroušovou. Čerstvou mistryni Evropy v plavání Barboru Seemanovou čeká rozplavba štafety. Přehled nejdůležitějších momentů můžete sledovat v online reportáži na našem webu Sport.cz.

Skifař Jan Fleissner suverénně vyhrál opravnou jízdu a postoupil do nedělního čtvrtfinále veslařské regaty. Dvojskif Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová obsadil v opravné jízdě třetí místo a je už v semifinále. To se jede také v neděli. Končí dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch, když v opravě skončil čtvrtý. Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek postoupil po druhém místě z rozjížďky přímo do semifinále.

Už přímo ve hře o cenný kov jsou cyklisté, Zdeněk Štybar a Michael Kukrle jedou závod s hromadným startem. Kukrle už je v úninku s Jurajem Saganem ze Slovenska.

První vítězkou v Tokiu je Číňanka Jang Čchien, nejlepší žena ve střelbě ze vzduchové pušky, disciplíně, v níž se tradičně uděluje úvodní zlato. Před třinácti lety ho brala Kateřina Emmons.

Tentokrát byla v českých barvách ve hře Nikola Šarounová, skončila jednačtyřicátá v kvalifikaci a soutěž pro ni skončila. Byl to pro ni už druhý olympijský start, před pěti lety v Riu de Janeiro byla ještě pod dívčím jménem Mazurová osmnáctá.

V prvním kole bojuje stolní tenista Lubomír Jančařík proti Chadrávímu ze Saúdské Arábie o vylepšení svého výsledku z předešlých her v Riu, kde právě v úvodním kole skončil. České tenistky Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou čeká olympijský debut.

Česká olympijská účast v Tokiu: Sobota: 1:30 veslování - opravy - skif muži: Fleissner, 2:00 dvojskif ženy: Antošová, Fleissnerová, 2:10 dvojskif muži: Podrazil, Cincibuch 1:30 Sportovní střelba - vzduchová puška ženy - kvalifikace: Šarounová 3:00 sportovní gymnastika - víceboj muži - kvalifikace: Jessen 4:00 silniční cyklistika - závod mužů s hromadným startem: Kukrle, Štybar 4:20 veslování dvojskif lehkých vah muži - rozjížďky: Šimánek, Vraštil 8:00 stolní tenis - dvouhra muži - 1. kolo: Jančařík – Chadráví (S. Arábie) 8:00 tenis - dvouhra - 1. kolo: Krejčíková – Dijasová (Kaz.), 10:00 Vondroušová – Bertensová (Niz.) 13:43 plavání - rozplavby štafeta 4x100 m volný způsob ženy: ČR

Krejčíková hraje proti Kazašce Dijasové a Vondroušová se bude snažit překvapit proti bývalé světové čtyřce z Nizozemska, Kiki Bertensové.

Mistryně Evropy na trati 200 metrů volný způsob, plavkyně Barbora Seemanová, se s týmovými kolegyněmi představí v rozplavbě štafety na 4x100 metrů.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu: Sportovní střelba Ženy - vzduchová puška: 1. Jang Čchien (Čína) 251,8 2. Galašinová (Rus.) 251,1 3. Christenová (Švýc.) 4. Duestadová (Nor.) 5. Mullerová (Fr.) 6. Tuckerová (USA) 7. Kwon Un-či 8. Pak I-mun (obě Korea) ... v kvalifikaci 41. Šarounová (ČR).

Veslování (jízdy s českou účastí) Muži: Rozjížďky: Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O'Donovan (Ir.) 6:23,74 2. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:28,10 - postup do semifinále Opravy: Skif: 1. Fleissner (ČR) 7:29,90 - postup do čtvrtfinále Dvojskif: 1. Krüger, Weber (Něm.) 6:26,64 ... 4. Podrazil, Cincibuch (ČR) 6:32,86 - vyřazeni Ženy: Dvojskif: 1. Pitirimová, Kuročkinová (Rus.) 7:13,77 ... 3. Antošová, Fleissnerová (ČR) 7:16,96 - postup do semifinále

Basketbal 3x3 Muži: Čína - Srbsko 13:22 Polsko - Lotyšsko 14:21 08:00 Rusko - Čína 08:25 Srbsko - Nizozemsko 11:40 Lotyšsko - Belgie 12:05 Japonsko - Polsko 15:00 Nizozemsko - Rusko 15:25 Belgie - Japonsko Ženy: Rusko - Japonsko 21:18 Čína - Rumunsko 21:10 07:00 Rusko - Čína 07:25 Rumunsko - Japonsko 10:30 Itálie - Mongolsko 10:55 USA - Francie 14:00 Mongolsko - USA 14:25 Francie - Itálie

Volejbal Muži: Skupina A: Itálie - Kanada 3:2 (-26, -18, 21, 18, 11) 09:25 Japonsko - Venezuela 12:40 Polsko - Írán Skupina B: Brazílie - Tunisko 3:0 (22, 20, 15) 07:20 Rusko - Argentina 14:45 USA - Francie

Házená

Muži: Skupina A: Norsko - Brazílie 27:24 (12:13) Francie - Argentina 33:27 (12:10) 09:15 Německo - Španělsko Skupina B: 07:15 Švédsko - Bahrajn 12:30 Portugalsko - Egypt 14:30 Dánsko - Japonsko

Softbal Ženy: Austrálie - Kanada 1:7 07:30 USA - Mexiko 13:00 Japonsko - Itálie

Pozemní hokej Muži: Skupina A: Japonsko - Austrálie 3:5 (3:2) Argentina - Španělsko 1:1 (1:0) Nový Zéland - Indie 2:3 (1:2) Skupina B: Nizozemsko - Belgie 1:3 (0:0) 11:30 Velká Británie - JAR 12:00 Kanada - Německo