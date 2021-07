Pouhých jednatřicet minut trvala olympijská premiéra české tenisové komety Barbory Krejčíkové. Šampionka letošního French Open je po skreči Zariny Dijasové z Kazachstánu ve druhém kole a doufá, že se do parádních prostor hlavní arény ještě vrátí. Unešená je i celkovou atmosférou her.

Jak jste si užila své první olympijské vystoupení v kariéře?

Bylo to hezké. A mám obrovskou radost, že jsem se dostala na ten největší kurt. Hrozně se mi tam líbilo, kurt má příjemný povrch a doufám, že si tam zahraju ještě nějaký zápas. I když chyběli diváci, tak se hrálo dobře. Trochu mě mrzí, že jsme zápas nedohrály, na druhou stranu první kola jsou nejtěžší a jsem moc ráda, že si na tak obrovském turnaji zahraju další kolo.

Na první pohled z vás srší obrovská energie. To vás tak pohltila olympijská atmosféra?

Jsem fakt nadšená, vždycky když sem přijdu, tak mám husí kůži. Hrozně se mi to líbí. V pátek jsem byla i na slavnostním zahájení. Říkala jsem si, že chci jít, i kdyby mě to mělo stát zápasy. A byl to neskutečný zážitek. Stejně jako teď, když jsem šla na kurt. Člověk bývá nervózní, neví, co čekat. Ale když jsem přišla, tak jsem si říkala: Ty jo, tady jsi vždycky chtěla být a zažít to. Tak si to užívám.

Užívala jste si centrkurt i bez divácké atmosféry?

Určitě. Je to prostě jiné, olympiáda. Šance, která přichází jen jednou za čtyři roky. Letos dokonce za pět. A kdyby byla loni, tak se sem ani nedostanu, kvalifikovala jsem se výsledky za poslední dobu. Tak si to chci užít, odehrát tady svůj nejlepší tenis a neřešit, jestli vyhraju nebo prohraju.

S čím jste jako turnajová osmička do zápasu s nenasazenou soupeřkou šla?

Abychom se moc netahaly. Je nepříjemné, když dáte soupeřce víru, že s vámi může hrát. Je důležité jí brejknout, pak potvrdit a trošku odskočit, abych byla klidnější.

V Tokiu panuje velké horko a vám na kurt svítilo přímé slunce. Nebyla jste nakonec ráda, že jste ve vedru strávila jen chvíli a ušetřila síly?

Člověk si na to musí zvyknout, nějak to přežít a nesmí nad tím moc přemýšlet. Já jsem se na kurtu cítila super, fakt super. Doufám, že bude víc zápasů odpoledne, hrálo se mi dobře.

Barbora Krejčíková na podání

Mike Segar, Reuters

Je zdejší klima pro tenis hodně náročné? Třeba v porovnání s vedry při Australian Open v Melbourne?

V Melbourne, když přijdou pařáky, že se všechno suspenduje, je to asi horší. Tady je ale zase hodně velká vlhkost a sluníčko je taky hrozně ostré. Přirovnala bych to k Cincinnati. Takže můj žebříček je Austrálie a Tokio se dělí s Cincinnati o druhé místo. (smích) Je tu fakt teplo.

Jak jste se zabydlela v olympijské vesnici. Atmosféra v českém týmu byla kvůli pozitivním případům koronoviru všelijaká...

Věděli jsme, že situace je taková, jaká je, ale teď už doufám, že to snad bude dobré. Je týden od toho letu, tak snad bude všechno v pořádku. Když jsme přijely, tak jsem byla den na pokoji a snažím se spíš držet odstup, abych čemukoliv předešla. Atmosféru je ale určitě lepší a já doufám, že už nás čekají samé hezké věci.