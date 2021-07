A na tváři Vondroušové byly v Tokiu patrné smíšené pocity. „Věděla jsem, že Kiki po turnaji končí a bylo to takové všelijaké. Bylo vidět, že je hodně nahecovaná. Nechtěla prohrát, chtěla vyhrát každý míč. A i když nemá tenhle rok úplně dobré výsledky, tak to byl fakt těžký zápas. Dobře podávala, bylo těžké něco uhrávat při jejím servisu. Navíc mě dostávala pod tlak při mém podání, ale zvládla jsem to dobře, hlavně kondičně," oddechla si dvaadvacetiletá Češka.

Jazýček vah překlopila finalistka French Open 2019 na svou stranu ve druhé hře třetího setu, kdy Bertensová nevyužila několik brejkbolů. „Myslím, že kdybych ten game prohrála, bylo by těžké její servis vzít. V té jediné hře, kdy jsem využila brejk já, mi pomohla svými chybami. Jinak jsme se tahaly fakt o každý míč," říkala Vondroušová.

Poté už dovedla zápas do vítězného konce a nizozemská tenistka po posledním míči propukla v pláč. „Znám ji, je hrozně fajn. Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale na druhou stranu, když po takovém boji tak hrozně brečela, tak mi jí bylo strašně líto. Nedávno jsem si říkala, jaké to je takhle někomu ukončit kariéru. A že bych nechtěla, aby se mi to někdy stalo. A stalo se mi to hned teď. Je to trochu smutné, ale takový je sport," přemítala česká reprezentantka.

Markéta Vondroušová utěšuje poraženou Kiki Bertensovou

Mike Segar, Reuters

Vondroušová po formální gratulaci ještě spontánně přešla k lavičce Bertensové a utišila ji objetím. „Jak plakala, tak jsem ji chtěla obejmout už u sítě. Ale nevěděla jsem, jestli kvůli covidovým opatřením můžu. Když jsem ale viděla, jak brečí do ručníku, tak jsem za ní ještě šla. I když to asi nesmíme, tak snad nedostanu nějakou pokutu," krčila s úsměvem rameny.

Obě tenistky měly na kurtu číslo 2 relativní štěstí, že v průběhu utkání padl na hřiště stín a přestalo pálit nepříjemně ostré slunce. „První set jsme hrály ve velkém horku, to bylo slunce na celém kurtu. Pak se začal posouvat stín a set a půl jsme hrály v něm. To bylo lepší. Ale vlhko je pořád hrozné a hrát v tom dusnu není lehké," popisovala náročné podmínky Vondroušová.

Markéta Vondroušová v zápase prvního kola olympijského turnaje

Mike Segar, Reuters

Pořadatelé proto hráčky při výměnách stran ochlazovali pomocí mobilních klimatizací. „Už jsem to zažila v New Yorku. Fouká z toho ledový vzduch, za tu minutu na lavičce je to docela příjemné. A spolu s ledovými ručníky to vážně pomáhá, v tom vedru potřebujeme zchladit," dodala česká tenistka.