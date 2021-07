Japonský judista Naohisa Takato získal pro pořadatelskou zemi první zlato z olympijských her v Tokiu. Ve finále kategorie do 60 kg porazil tchajwanského soupeře Jang Jüng-wej. Úvodní judistickou soutěž ovládla Distria Krasniqiová z Kosova. V nejlehčí váhové kategorii do 48 kg zdolala domácí Funu Tonakiovou, které útok na premiérový japonský úspěch těsně nevyšel.