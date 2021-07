Sliby se mají plnit. Slovo chlapa platí. „Když se probojuješ na olympiádu, nechám si vytetovat olympijské kruhy,“ tenhle slib slyšel zápasník Artur Omarov od svého trenéra Václava Scheinera. Před pěti lety. Když se to konečně povedlo a český reprezentant se na sedmý pokus na hry probil, kouč slib splnil. V šestašedesáti letech šel poprvé do tetovacího salonu. Do Tokia tak dnes odletěl s olympijským tetováním.

„Já jsem nečekal, že by se dal tetovat. Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom namalovaný, nevěřil jsem tomu," popisuje dvaatřicetiletý zápasník svoji první reakci na čin svého kouče.

Paži Václava Scheinera tak zdobí kruhy, ve kterých jsou vypsány letopočty. Znamenají tři olympiády, které má trenér za sebou, plus Tokio. V jednom kruhu není nic. Reprezentační kouč věří, že tam přibude letopočet 2024. Tedy hry v Paříži.

„Před pěti lety jsem to jen tak plácnul, abych řekl nějakou pozitivní motivaci. Řekl jsem, že když se nominuje do Ria, nechám se tetovat. To se tehdy nepovedlo a já na to už popravdě zapomněl. Artur mi to ale teď po úspěšné světové kvalifikaci připomněl, takže kruhy jsou tam," popisuje trenér.

Kvůli olympiádě v Tokiu se nechala tetovat i manželka Artura Omarova

Artur Omarov

Artur Omarov sám nic podobného v plánu nemá. Obětovala se za něj manželka Sandra. Její předloktí zdobí také olympijské kruhy a nápis Tokio 2021.

V Japonsku by český zápasník s dagestánskými kořeny rád vybojoval medaili a napsal podobný příběh jako v Riu pro judo Lukáš Krpálek. „Ta medaile je pro mě cíl. Zápas by si to nesmírně zasloužil."