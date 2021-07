Duelem s Íránem vstupují čeští basketbalisté v neděli od 3:00 SELČ do olympijského turnaje a zápas je pro svěřence trenéra Ronena Ginzburga klíčový v boji o postu do čtvrtfinále. Po utkání s 23. týmem posledního mistrovství světa v Číně z roku 2019 totiž budou v základní skupině A dalšími soupeři Francie, která na MS obhájila bronz, a vítězové minulých tří olympiád z USA. Online můžete sledovat na Sport.cz.

"Myslím, že nám může hrát do karet, že hrajeme první zápas s Íránem, pak s Francií a s Američany až na konci. Do té doby už budeme vědět výsledkově víc," řekl kapitán českého týmu Tomáš Satoranský. Do play off se ze tří skupin dostanou první dva celky a také dva nejlepší ze třetích míst.

Írán se přes až 23. místo na světovém šampionátu kvalifikoval na OH jako nejlepší zástupce Asie. "Je to tým, který musí být respektovaný. Má zkušenosti z mezinárodních akcí. Je to jeden z těch nejkvalitnějších týmů. Navíc úplně jiný styl basketbalu. Když jsme hráli proti Koreji, byl to třeba hodně běhavý tým, který střílel hodně trojek. Jsem na ně zvědavý, je to náš první zápas. Musíme je brát velice vážně, ale jestli si přejeme postoupit, tak je to tým, který chceme porazit," doplnil Satoranský.