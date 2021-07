Reprezentační celek se představil v olympijském turnaji po 41 letech a ze začátku se trochu projevila na hráčích nervozita. Přesto se trpělivě snažili nacházet dobré střelecké pozice a vysoká úspěšnost při zakončení jim umožnila budovat si solidní náskok. Skvělý vstup do druhé čtvrtiny ozdobil český tým výbornou obranou, která držela Íránce na uzdě.

Účinná rotace českých basketbalistů, kteří se s výjimkou Vyorala na palubovce protočili všichni, pomohla k poločasovému vedení 46:30. Národnímu týmu vycházel i rychlý protiútok. Vypadalo to skvěle, postupně ale reprezentanty zabrzdila íránská zóna a vlastní ztráty míče, kterých vyrobili v celém zápase patnáct.

Patrik Auda a Íránaec Arsalan Kazemí (41).

Eric Gay, ČTK/AP

Hodně se trápil v tomto směru Satoranský, jenž si přestal věřit i v útoku, navzdory tomu ho kouč nechával na palubovce. Když se k tomu během poslední čtvrtiny přidaly ještě zbytečné české chyby pod košem i nepřesná střelba zdálky, pět minut před koncem se vedení reprezentantů výrazně ztenčilo (69:61).

Promítla se v tom i bídná bilance trojek, proměnili jen šest z 30 pokusů. Hra soupeře vedla především přes 36letého pivota Haddádího měřícího 218 centimetrů. Český tým v poslední desetiminutovce inkasoval víc bodů než za předchozí dvě čtvrtiny a zápas, který měl dlouho pod kontrolou, málem pustil z ruky.

Naštěstí v koncovce to vzal na sebe Schilb a dal dva důležité koše, nicméně české vítězství nebylo ani zdaleka tak výrazné, jak by první polovina utkání naznačovala. Pro reálnou šanci bojovat o postup do čtvrtfinále to chtělo vyhrát co nejvyšším rozdílem, protože důležité bude i skóre.

O olympijské medaile hraje celkem 12 týmů, které jsou rozděleny do tří čtyřčlenných skupin. Do vyřazovacích bojů postoupí automaticky první dva týmy z každé skupiny, a navíc dvě nejlépe umístěná mužstva ze třetích míst.

