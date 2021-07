Šestnácti body přispěl českým basketbalistům k výhře proti Íránu, ale i pivot Patrik Auda viděl ve výkonu českého týmu velké mezery. Ty je třeba odstranit nejpozději do středy, kdy přijde ještě mnohem silnější soupeř v podobě Francie.

Čemu přičítáte, že jste si dobře rozehraný zápas tak zkomplikovali?

Dělala nám problém iránská zónová obrana, soupeři se začalo víc dařit v útoku. Jsem rád, že jsme koncovku zvládli a získali důležité vítězství.

Pomohla i zkušenost z olympijské kvalifikace v Kanadě, kde jste proti Uruguayi i domácím také ztratili náskok, přesto utkání zvládli vítězně?

Určitě, zápasy tam byly hrozně těsné až do úplného konce, pro nás to byla obrovská zkušenost. Nikdy jsme neztratili naději.

Na druhou stranu jste přišli o vedení až 22 bodů a i skóre může hrát v boji o postup velkou roli.

I během zápasu jsme věděli, že potřebujeme udržet co nejvyšší vedení. Ale v ten moment začal Írán hrát hodně dobře a my náskok ztratili. Nedá se nic dělat, budeme se snažit vyhrát další zápas.

Jakým zážitkem bylo si zahrát poprvé na olympijských hrách, byť v prázdné hale?

Ten první moment byl úžasný. Úvodní zápas, hned výhra, to všechno je skvělá zkušenost. Na druhou stranu, jak jsme hráli v deset hodin ráno v prázdné hale, atmosféra byla taková ospalá. Ale takové zápasy vyhrává tým, který víc chce.

Jaké bylo hrát proti 218 centimetrů vysokému Hamidu Haddádímu?

Hlavně pod košem to bylo hrozně těžké, když jsem musel v jeden moment hrát na pozici pět. Je to hráč, který má zkušenosti, o 25 kilogramů a dvanáct centimetrů víc, není to nic jednoduchého.

Ale sehrál jste střelecky povedený zápas, i v dramatické koncovce jste se prosazoval.

Naše síla je i v tom, že každý zápas dá body někdo jiný, výsledky nestojí jen na jednom dvou hráčích, ale o body se podělíme. Všichni se snažíme najít volné spoluhráče s nejlepší pozici pro střelu.