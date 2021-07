Vzpěračským bojům na olympijských hrách v Tokiu zatím vládne jednoznačně Čína. Její reprezentanti ovládli všechny tři dosavadní soutěže - na sobotní zlato krajanky Chou Č'-chuej dnes navázali ve váze do 61 kg Li Fa-pin a v kategorii do 67 kg Čchen Li-ťün .

Li Fa-pin přidal premiérové olympijské zlato k titulu mistra světa. Osmadvacetiletý favorit zvítězil v novém olympijském rekordu 313 kilogramů.

Li Fa-pin mohl slavit zlato v okamžiku, kdy jeho největší soupeř Eko Yuli Irawan z Indonésie dvakrát neuspěl v nadhozu na váze 177 kg, což by byl nový světový rekord. Světové maximum nedokázal vzepřít ani Číňan při svém posledním pokusu v soutěži na 178 kg. Předtím Li Fa-pin dostal nad hlavu 166 kg v neobvyklém "postoji plameňáka" na jedné noze.

El haltera Li Fabin (61kg) suma una medalla de oro más para China y encima con dos récords olímpico, 141kg en arranque y 172 en envión para un total de 313kg.#China #JuegosOlímpicos #Tokio2020 #halterofilia pic.twitter.com/n419O3FBpk — Comité Olímpico Nicaragüense (@ConncaNic) July 25, 2021

Li Fa-pin divácky atraktivní techniku využívá k záchraně pokusu, když ztrácí rovnováhu. "Vím, že to mají diváci rádi, ale nikomu bych tenhle pohyb nedoporučoval. Mám velmi silné svalstvo trupu a hodně to trénuju, ale u jiných by to představovalo riziko vážného zranění," dodal šampion.

Irawan byl druhý za součet 302 kg, bronz získal za 294 kg Igor Son z Kazachstánu.

V olympijském rekordu vyhrál také v sedmašedesátce Čchen Li-ťün, jenž ve dvojboji vzepřel 332 kg. Čtyřnásobný mistr světa a největší favorit už ani neabsolvoval třetí pokus v nadhozu a o jeden kilogram porazil Kolumbijce Luise Javiera Mosqueru. Bronz získal Ital Mirko Zanni (322 kg).

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu: Vzpírání: Muži: Do 61 kg: 1. Li Fa-pin (Čína) 313 kg (trh 141 + nadhoz 172) 2. Irawan (Indon.) 302 (137+165) 3. Son (Kaz.) 294 (131+163) 4. Itokazu (Jap.) 292 (133+159) 5. Salím (Saúd. Ar.) 288 (129+159) 6. Ruiu (It.) 286 (127+159) 7. Mišvelidze (Gruz.) 285 (130+155) 8. Garcia Brito (Dom. rep.) 274 (120+154).