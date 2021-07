Biker Ondřej Cink jde do olympijského závodu.

Olympijská trať sice bikerovi Ondřeji Cinkovi profilem s krátkými kopci moc nehraje do karet, ale český jezdec sází na svoji výkonnost. Věří, že v horku má šanci vydržet v pondělním olympijském závodu až do závěrečného boje o medaile.

Na olympiádu přijel po úspěšné sezoně. V posledním závodu Světového poháru dojel druhý, což mu dodalo sebevědomí.

Pokud by se mu podařilo vystoupit na stupně vítězů, završil by český olympijský medailový hattrick. Navázal by na zlato a stříbro Jaroslava Kulhavého z Londýna 2012 a Ria de Janeiro 2016.

Papírovými favority na zlato budou Nizozemec Mathieu van der Poel, Brit Thomas Pidcock či Švýcar Mathias Flückiger. Pidcock, jenž vyhrál v polovině května závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě, se dokázal vrátit do formy i přesto, že ho začátkem června během tréninku srazilo auto a zlomil si na pěti místech klíční kost.

Už necelý týden po operaci byl ale zpátky v sedle.

Van der Poel zasáhl v přípravě do své první Grand Tour v kariéře. Na Tour de France vyhrál etapu a takřka týden oblékal i žlutý trikot, pak ale ze slavného etapového závodu odstoupil.