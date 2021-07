Až ve včerejším programu se zrodila první česká tenisová porážka, když obhájkyně bronzu Petra Kvitová nestačila v dusném tokijském počasí na Belgičanku Van Uytvanckovou. V pavouku dámské dvouhry zůstávají mezi nejlepší šestnáctkou stále tři české ženy, které se dnes pokusí uspět v boji o čtvrtfinále.

Už od 4 hodin SEČ měl jít do akce Barbora Krejčíková. Pětadvacetiletá rodačka z Ivančic táhne neuvěřitelnou sérii dvaadvaceti vítězství z 23 posledních utkání. Ve třetím kole olympijského turnaje jí los postavil do cesty Belindu Benčičovou, která se po nepříliš povedené sezoně ukazuje v japonské metropoli ve výborném světle, když jasně zdolala americkou kometu posledního roku Jessicu Pegulaovou v prvním kole, a pak i domácí naději Misaki Doiovou.

Jako druhá se na kurtu číslo 2, hned po krajance Krejčíkové, představí nedávná finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková. Ta si trochu zkomplikovala zápas druhého kola se Španělkou Carlou Suarézovou Navarrovou, s kterou nakonec musela do tří setů. Teď ji čeká úplně jiný typ hráčky. Italská kráska Camila Giorgiová hraje hodně agresivně a zatím jí to na olympiádě hodně "píše". V dosavadních dvou zápasech ztratila jen devět gamů, a to měla v úvodním kole za soupeřku americkou ranařku Jennifer Bradyovou.

Italská tenistka Camila Giorgiová v prvním kole olympijského turnaje v Tokiu.

Patrick Semansky, ČTK/AP

Dokonce na centrální dvorec se pak dostane třetí česká zástupkyně, která postoupila přes úvodní dvě kola. Markétu Vondroušovou čeká světová dvojka a největší domácí tenisová naděje Naomi Ósakaová. Třiadvacetiletá globální hvězda, která rozděluje tenisovou veřejnost, se na domácí olympijské hry, zdá se, připravila výborně. „Pokusím se ji rozběhat, když budu mít šanci. Bude záležet, jak budu returnovat její skvělý servis, připravuje taktiku česká hráčka, jež se pokusí o senzaci také zhruba v půl šestě SEČ.

Tomáš Macháč se chytil své šance reprezentovat Českou republiku na ssportovním svátku. V prvním kole předvedl cenný obrat proti zkušenému Portugalci Sousovi, teď ho čeká větší sousto. Světové číslo 13 Diego Schwartzman z Argentiny, u kterého už dávno neplatí, že by byl pouze výjiměčný antukář. I na tvrdém povrchu si vydobyl slušné renomé a jen málokdo s ním dokáže být v dlouhých výměnách úspěšný. Pokud se ale rodákovi z Berouna podaří dobře returnovat a využívat Argentincova slabšího servisu, pak bude žít i šance na dobrý výsledek.

Soutěž deblistek má na pořadu druhé kolo. Oba české páry své úvodní duely zvládly na jedničku a i dnes budou favoritkami. Los navíc vypadá přívětivě, ale pozor, zdání zde může klamat. Nasazené jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Sniakovou čekají Španělky Sara Sorribesová Tormová a Paula Badosaová. Hráčky z Pyrenejského poloostrova si doslova zamilovaly Tokio, obě zaznamenaly velké skalpy ve dvouhře (Badosaová zdolala Swiatekovou, Sorribesová pak Bartyovou) a pohodu našly i v deblovém turnaji - navíc jsou obě obrovské bojovnice. České vítězky z Roland Garros nečeká lehká práce.

České tenistky Karolína Plíšková (vlevo) a Markéta Vondroušová v utkání 1. kola olmypijského turnaje ve čtyřhře žen.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

Papírově lehčí soupeřky pak má pár Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová. Česká dvojice, která se dala dohromady výhradně kvůli olympijskému turnaji, se střetne s brazilským párem ve složení Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová. Kvalita jednotlivých hráček je výrazně vyšší na české straně, doufejme, že se projeví i na kurtu číslo 1, v posledním zápase v pořadí.