V tenisovém areálu Ariake Coliseum se českým tenistům zatím nebývale daří, a to dnes potvrdila famózním představením Markéta Vondroušová, která zdolala bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou 6:1, 6:4. Na její úspěch ale zatím další Češi nenavázali. Barbora Krejčíková podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 6:1, 2:6, 3:6, Tomáš Macháč zase prohrál s favorizovaným Argentincem Diegem Schwartzmanem, 4:6, 5:7. V úterý nastoupí do dvouhry ještě Karolína Plíšková. Oba české páry Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou pak také zasáhnou do programu čtyřhry. Všechny zápasy sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz. Přímý přenos pak vysílá program ČT Sport.