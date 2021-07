Stříbrné medailistky z červnového mistrovství Evropy Francouzky vstoupily do olympijského turnaje basketbalistek porážkou s domácím výběrem 70:74. S Japonkami prohrály potřetí za sebou, na minulé olympiádě jim ve skupině podlehly o osm bodů. Nakonec však došly až do semifinále a neúspěšně bojovaly o bronzové medaile. Na hrách v Tokiu by Francouzky rády navázaly na stříbro z Londýna.