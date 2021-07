I čerstvý stříbrný medailista Lukáš Rohan mocně fandil, ale naděje Minařík Kudějové se začaly rozplývat už v noci před závodem v olympijské vesnici. „V noci mi bylo špatně, zvracela jsem," přiznávala.

Žaludek se do odpolední kvalifikace dal dohromady, ale tělo bylo oslabené. „Vůbec jsem neměla sílu se z těch válců vytáhnout, ruce jsem měla ztuhlé. Proto byl ten čas hodně špatnej," věděla.

Kateřina Minařík Kudějová.

Yara Nardi, Reuters

Co zapříčinilo noční nevolnost? Jednatřicetiletá slalomářka mohla jen spekulovat. „Nevím, jestli jsem něco špatného snědla, nebo to bylo v kombinaci s nervozitou," pokrčila rameny. Její večerní menu se ničím nevymykalo. „Bramborová kaše, kroketa, kukuřice," vyjmenovává.

Každopádně olympijskou bilanci si nevylepšila. Před pěti lety v Riu startovala coby úřadující mistryně světa, jenže velká chyba ji poslala na poslední desáté místo ve finále. „Tam jsem byla připravená, jelo mi to luxusně. Dneska už při rozjíždění jsem cítila, že mi ruce vytuhnou," porovnávala.

Zkusí si vybojovat ještě jednu olympijskou šanci? „Asi se do konce sezony rozhodnu, co bude dál," nevylučuje ani brzký odchod do sportovní důchodu. „Spousta lidí mě přemlouvá, ať vydržím do další olympiády, když už je za tři roky. Ale máme tu spoustu mladých a je mi líto jim takhle držet místo. Cítím, že už jsem v reprezentaci jedna z těch nejstarších a pokud chci ještě v životě dělat něco jiného, což samozřejmě budu muset, je teď pravá chvíle," přemítá.

Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová v kvalifikační jízdě v Tokiu.

Stoyan Nenov, Reuters

Vystudovala obor daně, a tak si umí představit i klidnější práci než adrenalinové ježdění v peřejích. „Mě vždycky čísla hrozně bavila, ráda jsem si s nimi hrála," přiznává.