Ve stejných kulisách jste se chystal předloni a pak tu získal světové zlato. Hned jste si to vybavil?

Samozřejmě ty vzpomínky ožily, v Kodokanu jsem měl i vybranou tělocvičnu, kde jsem se chystal na mistrovství světa. Jsem hrozně rád, že ta závěrečná příprava může probíhat právě tady. Je to pro mě skoro domácí místo, strávil jsem tu spoustu času. Máme vždycky naplánované časy tréninků, tak se potkám jen se svým sparingpartnerem Tomášem Knápkem. Občas s námi jede i nějaká jiná výprava, ale ve své tělocvičně jsme sami.

Už jste byl se byl podívat i v legendární hale Budókan?

Byli jsme tam v pondělí nasát atmosféru, jen na třičtvrtě hodiny. Podívali jsme se, jak je všechno připravené, kde je rozcvičovna. A samozřejmě vyrazím i na středeční zápasy s Davidem Klammertem, budu se mu snažit být maximální oporou.

Jak se vám zamlouvá los vaší kategorie? V prvním zápase potkáte Němce Johannese Freye, nebo Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků...

Freye se mi povedlo porazit dvakrát na zemi, zrovna jsem se koukal na video vzájemných soubojů a snažil se nastudovat, co jsem dělal špatně a co dobře. A s Mahdžúbem jsem jednou i prohrál. Nedokážu odhadnout, s kým z nich se utkám, musím se připravit na oba, na olympiádě už si stejně nevyberete lehkého soupeře.

Díváte se i dál? Pak by vás čekal zřejmě Nizozemec Henk Grol, váš neoblíbený sok.

Nerad bych se připravoval na Grola a pak podcenil první zápas, teď se soustředím jen na něj. Ale kdyby došlo na souboj s Grolem, věřím, že víme, co by na něj mohlo platit a co naopak nesmím udělat. Byl by to extrémně taktický zápas, kdy nesmím udělat žádnou chybu, protože on je dokáže nemilosrdně trestat.

O olympijskou medaili budete shodou okolností bojovat ve stejný den jako kajakář Jiří Prskavec, váš velmi dobrý kamarád. Už jste se v Tokiu potkali?

Určitě jsme se viděli, probrali jsme spoustu věcí o svých závodech, o přípravě, jakou tu měl. Říkali jsme si, že nás mrzí, že se nemůžeme navštívit jako v Riu, kde jsem ho byl podpořit a on další den zase mě. Ale budeme si držet palce i na dálku.

Judista Lukáš Krpálek.

archiv Lukáše Krpálka

Projevilo se na atmosféře v českém týmu, že po úvodních nepříjemnostech s pozitivními testy na koronavirus už výprava získala dvě medaile?

Jasně, atmosféra je úžasná a ty medaile jsou znát, všechny nás nakoply, doufám, že to bude pokračovat. Fandili jsme tu u televize při tenise, Alexovi, když šermoval, nebo Ondrovi Cinkovi... To je na olympiádě krásný, že se takhle povzbuzujeme napříč sporty. Jen je škoda, že do hledišť nepustili aspoň sportovce, když už tam nemůžou být diváci. Mohli jsme udělat aspoň nějakou kulisu, takhle smíme jen na své sporty.