Závodí až ve druhé polovině olympijských her, na cestu do Tokia si proto dráhový cyklista Tomáš Bábek mohl přibalit motivaci v podobě prvních českých medailových úspěchů. „Strašně mě potěšil Brňák Saša Choupenitch, to bylo neskutečný. Člověk začal vnímat a cítit tu atmosféru už takhle na dálku. Díky tomu jsem už hodně nabuzenej,“ řekl čtyřiatřicetiletý reprezentant před odletem do dějiště her.