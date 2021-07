Američtí svěřenci Gregga Popoviche, kteří útočí na čtvrté zlato za sebou a 16. celkově, utržili proti Francii (78:84) v neděli první porážku na OH od roku 2004. Proti papírovému outsiderovi Íránu však nedopustili žádné komplikace. Smrští 13 trojek v úvodní půli se dostali do vedení o 30 bodů a navýšili ho až na konečných 54 bodů. Připsali si tak první vítězství na tokijském turnaji a celkem 139. v historii olympijských her.

S českým týmem se Američané naposledy utkali před dvěma lety na mistrovství světa a v úvodním zápase celého turnaje v Číně tehdy zvítězili 88:67. Později však vypadli ve čtvrtfinále a skončili sedmí, nejhůře v historii.

Ve skupině B dnes basketbalisté Německa porazili díky 19 bodům a sedmi doskokům Johannese Voigtmanna 99:92 Nigérii a mají na olympijském turnaji první výhru. Africkému celku nepomohlo ani 33 bodů Jordana Nwory, neuspěl ani napodruhé.

Basketbal: Skupina A: USA - Írán 120:66 (28:12, 60:30, 82:43) Nejvíce bodů: Lillard 21, Booker 16, Tatum 14 - Džamšidi a Haddádí po 14, Rezajífar 13. 14:00 ČR - Francie.