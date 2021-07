Naváže na medaili kanoisty Rohana? Kajakář Jiří Prskavec patří na olympijských hrách v Tokiu k největším nadějím Česka na zisk cenného kovu. Osmadvacetiletý držitel bronzu z Ria 2016 postoupil do pátečního semifinále vodních slalomářů čtvrtým místem z kvalifikace. Závod kategorie K1 začíná v 7:00 středoevropského času, Prskavec by měl vyrazit na trať v 7:48. Finále je pak na programu od 9:00. Dění v olympijských peřejích můžete sledovat v podrobné ONLINE reportáži na webu Sport.cz.

Úřadující mistr světa i Evropy Prskavec je jedním z největších favoritů pátečního závodu kajakářů. Osmadvacetiletý rodák z Mělníka ve středu v kvalifikaci zajel nejrychlejší čas a o první místo ho připravil jeden dotyk s brankou.

Kvalifikaci ovládl Němec Hannes Aigner. Dvaatřicetiletý trojnásobný mistr světa ví, jaké je to uspět pod pěti kruhy, z her v Londýně 2012 má bronz. K favoritům patří také Ital Giovanni de Gennaro, při letošním Světovém poháru v Troji druhý za Prskavcem. Olympijský triumf nebude obhajovat Joseph Clarke, který se nedostal do britské nominace.

Česko ve vodním slalomu v Tokiu už jeden cenný kov má, a to zásluhou kanoisty Lukáše Rohana, který začátkem týdne bral stříbrnou medaili. Naváže Prskavec na jeho úspěch?