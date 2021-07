Kimmann ve finále o jednu desetinu sekundy porazil Brita Kyeho Whytea, třetí příčku obsadil Kolumbijec Carlos Ramírez. Pětadvacetiletý Nizozemec navázal na předloňské druhé místo z mistrovství světa, na kontě má také titul z roku 2015.

Cestu za zlatem mu usnadnil těžký pád obhájce Connora Fieldse v semifinále. Americký favorit byl několik minut ošetřován přímo na trati, poté byl odnesen na nosítkách a i když se do finále kvalifikoval, kvůli zranění nastoupit nemohl.

Dvaadvacetiletá Shrieverová se po startu dostala do vedení a do cíle dojela s těsným náskokem devíti setin před Pajónovou. Britská závodnice si při premiéře pod pěti kruhy připsala životní úspěch, devětadvacetiletá Kolumbijka nenavázala na triumfy z her v letech 2012 a 2016.