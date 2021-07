Co říkáte na další zlatý olympijský úspěch vašeho manžela?

Myslím, že jsem to pořádně nevstřebala. Samozřejmě jsem věřila, že se mu zadaří a předvede to nejkrásnější judo, co umí. Ale to, že vyhrál zlatou medaili, stále ještě vstřebávám. Jsem úplně dojatá a neuvěřitelně šťastná. Asi nejde popsat slovy, co teď cítím. Těch pět let přípravy bylo opravdu náročných.

Už jste s Lukášem po výhře ve finále mluvila?

Ještě ne. Akorát bude nastupovat na pódium.

Radost Lukáše Krpálka ze zlaté olympijské medaile.

Sergio Perez, Reuters

Bylo pro vás těžší sledovat jeho tažení v Riu, nebo teď v Tokiu?

Myslím, že určitě teď v Tokiu, protože celou přípravu už doma byly dvě děti, o které jsem se neustále starala. Bylo to pro mě citlivé, protože děti to samozřejmě už prožívají. Toníček večer říkal, že si strašně přeje, aby tatínek byl zase nejlepší na světě. Člověk už to vnímá trochu jinak, když má velkou rodinu.

Jak jste vlastně prožívala ty necelé dva týdny, co manžel odletěl na olympiádu?

Děti mě zaměstnaly až až. Vlastně jsem ani neměla čas být kvůli olympiádě nervózní, protože děti byly nemocné, takže jsem s nimi byla od rána do večera. Trošku byly živější, hádaly se, občas se popraly a v noci moc nespaly. Ta pravá nervozita na nás dýchla až ty poslední dva dny před Lukášovým startem.

Prožívala jste turnaj víc vy, nebo syn Toník, kterého tátův boj také viditelně zaujal?

Samozřejmě, že já. Toník má tisíc jiných zájmů. Svému tátovi fandí, ale ve svém věku (5 let) si ještě neuvědomuje důležitost těch zápasů. Tu nervozitu, kterou jsem prožívala já, to jde těžko popsat.

Neuvěřitelný výkon! Lukáš Krpálek je znovu zlatý!

Sergio Perez, Reuters

Který zápas byl pro vás nejhorší?

Určitě ten první. Po něm se dostanete už do takového fandícího módu. Ale než to všechno začne, tak ty nervy jsou obrovské.

A co finále?

Byla jsem hrozně šťastná, že do něj postoupil a měl jistou medaili, hrozně se mi ulevilo. Ta zlatá medaile, to už je opravdu třešnička na dortu. Strašně moc mu to přeju, protože tomu dal naprosto všechno. Přál si nezklamat náš národ a předvést, co umí.

Gruzíncec Guram Tutišvili tleská triumfu Lukáše Krpálak v olympijském finále.

Vincent Thian, ČTK/AP

Překvapily vás Lukášovy slzy po zlatém triumfu?

On je takový srdcař. Celý ten sport prožívá a všechno dělá srdcem. Čekala jsem tedy, že když se bude radovat, tak to bude zase celým srdcem.

Umíte si představit, že byste prožívala něco podobného třeba za dvacet let se svým synem? Protože Toník si judo evidentně zamiloval.

Nedokážu. Ani nevím, jestli jako matka bych mu to přála, když vidím, jaké je to dřina. Vidím to u Lukáše a nevím, aby můj maličký synáček to prožíval také.