Olympijské hry v japonském Tokiu pokračují sobotním programem, v němž se představí řada českých reprezentantů. A ve hře bude další zlato! Ve dvouhře žen si to o něj rozdá Markéta Vondroušová s Belindou Bencicovou ze Švýcarska. Basketbalisté budou v sobotu čelit Američanům, největším favoritům turnaje, a chtějí si udržet naději na čtvrtfinále. Celkem během druhého olympijského víkendu získá majitele 46 medailových sad.

Vondroušová je na světovém žebříčku až na 42. místě, třicet příček za finálovou soupeřkou, ale v Tokiu už vyprovodila z kurtu dvě hráčky z první světové desítky a Bencicovou letos v březnu v Miami na tvrdém povrchu ve třech setech porazila.

Čeští basketbalisté si šanci na čtvrtfinále hodně zmenšili dvacetibodovou prohrou s Francií a promarněným velkým náskokem s Íránem. Jestli chtějí na turnaji dál pokračovat, budou muset v sobotu od 14:00 SELČ proti americkým hvězdám z NBA zahrát mnohem lépe. Skóre, které posune do čtvrtfinále dva ze tří týmů na třetích místech, mají zatím o 14 bodů lepší než třetí Argentinci ve skupině C, ale ti si pravděpodobně polepší v závěrečném duelu s Japonskem.

Česká olympijská účast v Tokiu - sobota 31. července: 0:30 golf - muži - 3. kolo: Lieser 1:30 jezdectví - všestrannost jednotlivci - 2. den: Příhoda, Trunda 5:00 sportovní střelba - sportovní malorážka 3x40 ženy - kvalifikace: Šarounová 9:00 plážový volejbal - muži - základní skupina: Perušič, Schweiner - Krasilnikov, Stojanovskij (Rus.) 11:00 tenis - dvouhra ženy - finále: Vondroušová - Bencicová (Švýc.) 14:00 basketbal - muži - základní skupina: USA - ČR

Prodloužit co nejvíc své olympijské účinkování chtějí i plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, jimž účast v Tokiu zkomplikoval Perušičův pozitivní test na koronavirus. Sobotní zápas s ruským párem Vjačeslav Krasilnikov, Oleg Stojanovskij rozhodne, jestli půjdou přímo do osmifinále, nebo budou muset ještě v sobotu do předkola. Rusové jsou sice mistry světa, ale v Tokiu už prohráli s Lotyši, kteří českou dvojici porazili kontumačně.

Čeští plážoví volejbalistí Ondřej Perušič a David Schweiner při svém prvním duelu na OH v Tokiu.

Pilar Olivares, Reuters

Sedm olympijských vítězů bude o víkendu korunováno v atletice, poprvé za smíšenou čtvrtkařskou štafetu, ale největší pozornost poutají oba nejkratší sprinty.

Pro sobotní finále chystá útok na třetí zlato Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ale Marie Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny už v rozběhu časem 10,78 v protivětru ubrala sedm setin ze svého rekordu, jímž před dvěma lety na MS v Dauhá získala bronz. Tak rychle ještě žádná sprinterka v olympijském rozběhu neběžela.