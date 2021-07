V první reakci na zlatý ippon Krpálek rozběhl a hupsnul svému kouči do náruče. „Když na mě skočil, tak jsem kvitoval, že jsem byl během našeho pobytu každý den v posilovně," usmíval se Lacina po střetu se 111 kilogramy živé váhy. „Varianta, kdy nosil po hale on mě, byla lepší," vyprávěl se smíchem.

Co si sehraná dvojice v první chvíli stačila říct? „Zakřičeli jsme si, že jsme to dokázali a že je to neskutečný. A taky...," zlomil se Lacinovi hlas dojetím. „Taky mi Lukáš říkal, že mi moc děkuje. To, co dokázal, je asi úplně nejvýš. Jen Japonec Nomura se pyšní třemi zlatými olympijskými medailemi. Což ještě může mistr Krpálek dokázat," má jasno kouč českého šampiona.

Přímo v hale Krpálkovi aplaudovali členové české výpravy, závodníci ostatních zemí a vstoje mu vzdávali hold i oficiální zástupci juda. Mezi nimi nechyběl ani český viceprezident Evropské unie juda Michal Vachun. „Úkol, který před sebou Lukáš měl, byl zdánlivě nezdolatelný. Judistický Everest. Byla tu největší esa, sestava, která se málokdy v historii sejde. Tento moment je něco neskutečného pro popularitu juda nejen u nás, ale i ve světě," líčil bronzový medailista z ME v Madridu v roce 1965.

„Byl to neopakovatelný zážitek. Každá ze čtrnácti judistických medailí je obrovský úspěch a zaslouží obrovskou úctu. Ale tohle je něco výjimečného. Pro všechny. Lukáš ukázal obrovskou morální sílu a schopnost jít si za svým. Ukazuje to, co třeba mnohým šampionům chybí. Nezlomnou vůli, nezdolnou energii, kterou ze sebe dostane," dodal Vachun.