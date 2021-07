Byl to zápas dvou zcela rozdílných poločasů. V prvním jste dlouho vedli, pak se drželi Američanům na dostřel. Ve druhém už jasně dominovali.

Určitě přidali na intenzitě. V první půlce jsme se dostávali i k lehčím střelám, ve druhé půli už u nás neustále byli, létali po hřišti, zachytávali naše nahrávky. Hodně běhali, nám se nedařilo je zastavit. Zkoušeli jsme různé systémy, zónu i osobní obranu, ale vždycky našli způsob, jak se dostat ke střelám. Jsou silný tým, ale myslím, že i my jsme ukázali charakter. Byl to vzrušující zápas, ale s nepříjemným koncem.

V úvodu jste vedli i o deset bodů, vám se střelecky dařilo. Mohli vás Američané podcenit?

Možná jo, podívali se na soupisku a viděli, že tomhle klukovi je 37 let, na to možná nebyli připraveni (úsměv). Nebylo přímo v našem plánu, že se budu tolik dostávat ke střelám, to vyplynulo ze hry. A v týmu máme dobrou chemii, snažíme se vytvářet co nejlepší střelecké pozice.

Vy jste se tu k týmu připojil jako poslední až minulý pátek, cítil jste se tady zápas od zápasu lépe?

Určitě. Ale minulý zápas proti Francii byl trochu zklamáním pro nás všechny, doufali jsme v lepší výsledek. Myslím, že jsme se z toho dobře oklepali, i proti USA jsme ukázali zase bojovnost.

Pro vás je jistě výjimečné hrát proti zemi, kde jste se narodil.

Určitě ano. Když jsem v Americe vyrůstal, pořád jsem sledoval americký tým, všichni na světě ho sledovali. A když mám možnost proti němu hrát, tak ho chci i porazit, i když je nejlepší na světě. Dodává mi to další energii a touhu se předvést.

Turnaj tak pro český tým skončil už po skupině, jaká pro vás byla olympijská zkušenost?

Skvělá. Věřím, že si z toho dokážeme hodně odnést. Takové zkušenosti moc lidí v životě nezíská. Doufám, že někteří kluci se i díky nim dokážou v kariéře posunout dál. Je čest reprezentovat Česko na olympiádě v basketbale a nechat tam všechno. Nemůžu chtít víc.

Co vaše budoucnost v reprezentaci? Za rok se hraje mistrovství Evropy i v Česku.

Teď si fakt nejsem jistý. Musím se nejprve domluvit s rodinou a pak zvolit to nejlepší rozhodnutí.