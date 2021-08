Musel by hodně dlouho vzpomínat, kdy naposledy běžel na mezinárodní scéně tak pomalou čtvrtku. Dostal by se až do svých juniorských let a roku 2009. Nejúspěšnější mužský sprinter české historie Pavel Maslák na Olympijském stadionu s výkonem 47,01 s skončil až čtyřicátý, sekundu a půl od postupových pozic. Na vině byla slabší forma i zažívací potíže, které ho v Tokiu postihly.

Český závodník Pavel Maslák v rozběhu na 400 metrů na OH v Tokiu.

Teploměr u dráhy stadionu ukazoval 39 stupňů. „Při rozcvičení to bylo strašné, až jsem vtipkoval, že kdybych si v závodě lehnul, není to zranění, ale infarkt," nescházel Maslákovi v tokijské výhni černý humor.

Na nohou měl tyrkysové ponožky s anglickým nápisem Super táta. „Dostal jsem je ke dni otců. Jsou trochu teplejší, ale v tomhle vedru už je to stejně jedno," vykládal tatínek dcery Mii a syna Matea.

Svoji třetí olympiádu odstartoval nejhůře, jak mohl. „Před čtyřmi dny jsem asi něco špatného snědl, nesjpíš uzeného lososa, nebo to mohl být úpal, a přišly střevní potíže a necítil jsem se dobře," popisoval.

Český atlet Pavel Maslák na startu olympijského rozběhu na 400 metrů.

Ondřej Deml, ČTK

Maslákovi hned naskočily obavy z koronaviru, který už vloni prodělal. „Hned mě napadaly myšlenky, že budu čtrnáct dnů někde v pytli v karanténě a ještě bych mohl nakazit ostatní, třeba spolubydlícího Kubu Vadlejcha," přiznával.

Obavy se naštěstí nepotvrdily, byť byl Maslákův organismus oslabený. „Celou dobu jsem si říkal, jak to bude špatné. Ale ráno jsem se probudil a najednou byl v pohodě, jel jsem na stadion v dobré náladě a věřil, že to bude dobré," líčil. Jenže nebylo, ve svém rozběhu porazil jen kuvajtského outsidera. „Tak nějak to podtrhuje celou protrápenou sezonu," neskrývá.

V Londýně i v Riu běžel semifinále, jenže čas, s nímž by mohl na postup reálně pomýšlet i teď, běžel naposled před třemi lety. Přesto se třicetiletý čtvrtkař nevzdává boje o svoji čtvrtou olympiádu.

„Původně jsem myslel, že už to k Paříži nedoklepu. Ale jak se Tokio posunulo a jsou to tři roky, říkám si, že bych to mohl zvládnout. Samozřejmě, když budu fit a budu mít výkonnost," plánuje majitel unikátní sbírky tří zlatých medailí z halového mistrovství světa a dalších tří z evropských halových šampionátů.

„Určitě mám na to běhat pod 46 sekund. V hale jsem běžel čas 46,19, tam jsem si to ověřil. Jenže covid mě připravil o část objemové přípravy a ta teď asi chybí," připouští.

Jeho účinkování v Tokiu ale ještě nemusí být u konce. Maslák je tradiční oporou čtvrtkařské štafety, v níž spolu s Patrikem Šormem, Vítem Müllerem a Janem Tesařem v červnu v Kluži zaběhl český rekord 3:02,42, který jim zajistil olympijskou místenku.

„Určitě bychom chtěli ten čas ještě posunout, bohužel moje forma není teď taková jako v Kluži. Kluci jsou na tom dobře, tak si trenéři sednou a já si s nimi také promluvím, abychom běželi v co nejlepším složení. Nevím, jestli tam v téhle formě patřím," sympaticky přiznal Maslák, jehož by v sestavě mohl nahradit letošní mistr republiky, jednadvacetiletý Matěj Krsek.