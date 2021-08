Veterán Scola opět dovedl argentinské basketbalisty na OH do play off

Jednačtyřicetiletý Luis Scola dovedl argentinské basketbalisty na olympijském turnaji k vítězství 97:77 nad Japonskem a postupu do čtvrtfinále. Bývalý dlouholetý hráč NBA přispěl k první výhře svého týmu v Saitamě 23 body a 10 doskoky. Jednačtyřicetiletý Luis Scola dovedl argentinské basketbalisty na olympijském turnaji k vítězství 97:77 nad Japonskem Charlie Neibergall, ČTK/AP Mezi nejlepší osmičkou pod pěti kruhy si Scola zahraje už popáté, čímž napodobí Australana Andrewa Gazea. S národním týmem získal zlato v Aténách 2004 a bronz v Pekingu 2008. "Ještě jsme neskončili, ještě ne," prohlásil Scola. "Je mu 41 a je to dříč. Nikdy se nezastaví. Nikdy. Myslím, že si za posledních 25 let neorazil ani jeden den. I když skončí sezona, druhý den jde zase něco dělat. Já ho miluju," chválil Scolu trenér Sergio Hernández. Satoranský tajil zranění. Nemohl jsem v tom tým nechat, říkal po vyřazení "Je to ďábel. Nádherný příklad v životě i ve sportu. Musíme být vděční, že ho máme. Hodně se od něj učíme. Ani nemusí mluvit, stačí ho vidět při tréninku, nebo když mluví s novináři," uvedl Facundo Campazzo, jenž byl se 17 body druhým nejlepším střelcem Argentiny.