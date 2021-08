V jednadvaceti letech si odbyla olympijskou premiéru, ale jako žádný zelenáč si čtvrtkařka Lada Vondrová nepočínala. Ze svého osobního rekordu, který si vytvořila při zisku zlata na červencovém mistrovství Evropy do 23 let, ubrala dalších pět setin a s časem 51,14 s postoupila přímo do semifinále!

A to v rozběhu měla i jednu z nejúspěšnějších atletek historie, šestinásobnou olympijskou vítězku Allyson Felixovou. „Můj cíl byl nedostat od ní moc velkou mezeru. Snažila jsem se jí co nejvíc držet a věděla sem, že když budu u ní co nejblíž, bude to dobré," hlásila.

Už jen zazávodit si s pětatřicetiletou atletickou legendou byl pro Vondrovou zážitek. „Masakr. Jak tu nejsou diváci, tak mi ona vytvářela tu olympijskou atmosféra, vždyť s ní už asi nikdy nepoběžím," tušila. Snad jen kdyby se tu potkaly ve finále...

Lada Vondrová před rozběhem na 400 m.

Hannah Mckay, Reuters

Felixová vyhrála rozběh jen o tři desetiny, Vondrová byla v těsném souboji dalších tří čtvrtkařek celkově třetí. „Vůbec jsem nevěděla, kolikátá jsem. Viděla jsem, že jsme tam byly na stejno, že bude fotofiniš a modlila se, ať jsou setinky konečně na mé straně, protože na to mívám smůlu," přiznávala. O to větší radost měla, když na tabuli u jejího jména naskočilo Q označující postup, byť by do semifinále suverénně prošla i časem.

Má za sebou nabitou sezonu. I když ji zranění nohy přibrzdilo, z ME do 23 let v Tallinnu přivezla zlato individuální i se štafetou. „Pak jsem si dala trochu volna, s nohou se dá běhat, je pořád stejná, tak dobrý," usoudila. A tak v Tokiu prahla po dalším zlepšení. „Běhá se mi tu fakt dobře, tak jsem věděla, že mám na dobrý čas," ujišťovala.

Jen vedro spojené s vysokou vlhkostí ubíralo atletům energii. „Ráno hodně pršelo, tak jsme strašně zmokli. Pak se to odpařovalo, což bylo také trochu nepříjemné. Ale pro všechny stejné," věděla svěřenkyně Jaroslava Jóna, která se tak snažila trávit co nejvíc času ve stínu a rozcvičování na slunci omezit na nezbytné minimum.

Semifinále ji čeká ve středu ve 12.30 SELČ. „Poběžím na další osobák a uvidí se, na co to bude stačit. Chtěla bych prolomit hranici 51 sekund, myslím, že na to je," sympaticky odvážně si předsevzala.