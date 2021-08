Nadpozemský výkon, nejlepší závod atletické historie... Spoustu superlativů si vysloužilo olympijské finále, které krátce po poledni místního času dokonale rozmetalo historické světové tabulky. Ještě stále čerstvý světový rekord Warholma 46,70 s byl uvržen do zapomnění.

Norská superstar vyhrála zlato časem 45,94 s, za ním finišoval s neméně ohromujícím výkonem 46,17 s Benjamin a s odstupem bronzový byl Brazilec Alison do Santos, přitom v čase 46,72 s, což by byl ještě na začátku sezony světový rekord... To jsou časy, které opticky patří spíše na hladkou čtvrtku, však ani Pavel Maslák ji tu neběžel tak rychle.

„Šílené, nejlepší moment v mém životě," rozplýval se Warholm, který za cílem sám vypadal spíše šokovaný. „Nedotkl jsem se ani jedné překážky, a ještě jsem byl schopný přeřadit na vyšší rychlostní stupeň," popsal svůj dokonalý závod, kdy se od Benjamina odpoutal až za poslední překážkou. „Věděl jsem, že to bude můj nejtěžší závod v životě, ale byl jsem na to připravený," prohlásil pětadvacetiletý Nor.

„Víte, o tomhle jsem snil jako šílený, s tou myšlenkou jsem i usínal. Včera večer jsem cítil na hrudi takový zvláštní pocit, který jsem měl jako šestiletý kluk na Štědrý večer. Takový, který zmizí, když vyrostete, ale já ho měl znova," popisoval Warholm.

Začínal jako vícebojař, než naplno objevil svůj nevídaný talent pro čtvrtku překážek. Získal na ní poslední dva světové tituly, jeden evropský a teď i to nejcennější zlato.

I díky svému kouči Leifu Olafu Alnesovi, šedesátníkovi, s nímž ho pojí velmi přátelský vztah. „Dneska jsem ho poprvé viděl s vyšším pulsem. Skoro bych řekl, že byl i trochu ohromen," usmíval se Warholm.

Ohromen byl ostatně i Benjamin. A zároveň zklamán, po závodě skončil v slzách. „Myslím, že ani výkony Bolta se tomuhle závodu nevyrovnají. Kdybyste mi řekli, že poběžím 46,17 a nevyhraju, asi bych vás zmydlil a vyhnal ze svého pokoje," pousmál se.

„Když jsem viděl svůj čas a druhé místo, přišlo mi, že to není možné. Udělal jsem chybu na čtvrté překážce, ta mě stála zlato. Ale za rok na mistrovství světa v Eugene poběžíme u mě doma," vzkázal Warholmovi.

„Mám k němu velký respekt, ale jestli udělal chybu, která ho stála zlato, neměl ji udělat na olympiádě," vrátil mu norský šampion popíchnutí.