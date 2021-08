Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská odletí ve středu dopoledne přímým letem z Tokia do Varšavy. České televizi (ČT) to dnes řekl bývalý generální tajemník národního olympijského výboru Běloruska a člen Nadace na podporu stíhaných běloruských sportovců Anatolij Kotau. Atletka v neděli odmítla odletět zpět do své vlasti, k čemuž ji podle jejích slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy. Nyní je na polském velvyslanectví v Tokiu a žádá v Polsku o azyl.