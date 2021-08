Kvůli epidemickým omezením do Japonska nemohli jet její rodiče a přátelé. "Já jsme si se všemi psala a všichni byli hrozně nadšení. Byla škoda, že tam nemohli být, a navíc to bylo daleko. Ale všichni to sledovali a psali mi a jsme v kontaktu neustále. A dnes jedu sem za babičkami a naši už na mě čekali v Praze na letišti. Takže ty momenty, když se člověk vrátí z turnaje po tak dlouhé době, jsou krásné. Ve čtvrtek mám zase letět do Ameriky, takže žádný odpočinek. Ale na to jsme my tenisti zvyklí," řekla Vondroušová.

Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) dnes dvaadvadcetileté hráčce, která na olympiádě v Tokiu vybojovala stříbrnou medaili, řekla, že ve sportu dokázala to, co zatím nikdo ze Sokolova. "Pro nás jste zlatá, i když máte stříbrnou medaili," řekla Oulehlová.

Pamětní kniha Sokolova s podpisem tenistky Markéty Vondroušové.

Tenisová mládež se pak Vondroušové ptala hlavně na její začátky. Hrát tenis začínala ve čtyřech letech a jak dnes řekla, netrénovala nijak často, dvakrát až třikrát týdně. Rodiče ji spíše nabádali, aby se věnovala více sportům a činnostem. To podle Vondroušové bylo dobře, protože tenis ji nepřestal bavit a baví stále. Přílišný tlak ze strany rodičů na děti je podle ní často spíše škodlivý.

Město Sokolov uspořádalo v pátek, když Vondroušová hrála finále proti Švýcarce Belindě Bencicové, veřejnou projekci na Starém náměstí. Sešly se na něm desítky lidí, aby své rodačce fandili. I dnes, když přicházela na městský úřad a lidé ji poznali, tak Vondroušové k úspěchu na olympiádě blahopřáli.