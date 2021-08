Aliev rozhodnutí sudího Andyho Mustacchia těžce nesl. Po diskvalifikaci vyplivnul chránič zubů, nakopl ho a zasáhl i televizní kameru. Na znamení nesouhlasu pak seděl hodinu opřený o provazy ringu.

Rozhodčí stříbrného medailistu z Evropských her diskvalifikoval čtyři sekundy před koncem druhého kola. Clarke měl viditelné rány u obou očí. "Cítil jsem, že nějaké hlavičky tam byly. Jestli to bylo úmyslné, nebo ne, to nedokážu posoudit," řekl po zápase britský boxer.