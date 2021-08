Neměl ani čtyřiadvacet hodin, aby se vzpamatoval z brutálního výkonu, a ještě brutálnějšího zklamání. Kajakář Josef Dostál po úterním pátém místě v olympijském závodě kajakářů na tisíc metrů nastoupil ve středu ráno s Radkem Šloufem do rozjížděk deblkajakářů na stejné distanci. Česká posádka však předvedla parádní výkon a z druhého místa suverénně postoupila přímo do semifinále, které absolvuje ve čtvrtek.

Bylo pro vás složité překonat zklamání a naladit se na závod deblu?

Dostál: Je pravda, že v teplotách panujících tady v Tokiu jsem nikdy nepodal takový výkon jako v úterý. Byl jsem totálně vyšťavenej. Pak přišly další procedury jako televize, média, dopingová kontrola. A ještě jsem se musel sbírat psychicky, protože medaile nevyšla.

Jak jste se dával dohromady? Jenom jste odpočíval? Nebo byla regenerace aktivní?

Dostál: V úterý odpoledne jsem se šel vypádlovat, pak jsem se prošel po vesnici, abych vychodil laktát. A šel jsem brzo spát. Už v osm hodin. Přestože jsem byl totálně zničený, nemohl jsem usnout. Zabral jsem až po jedenácté. A to až díky Jarkovi Nohavicovi, protože má uklidňující písničky. Je to vyzkoušený recept. Když fakt nemůžu usnout, tak si pustím Nohavicu a u třetí písničky chrápu. Patří mu na dálku poděkování.

Radku, snažil jste se kolegu nějak podpořit?

Šlouf: Hodinu dvě po závodu jsme spolu nemluvili, protože je vždy kolem Pepy tolik lidí a sám toho má tolik v hlavě, že jsem necítil důvod ho podporovat. Potom jsme o tom začali spolu mluvit, chystat se na zítřek. Pepa si na nic nestěžoval. Vnímal jsem, že se koncentruje na středu. Já o něm nepochybuji. Už spolu nějakou dobu jezdíme. A teď to je poprvé, kdy se mu singl nepovedl podle jeho představ. Ale na druhou stranu je chuť v Pepovi i ve mně, abychom udělali hezký výsledek v deblkajaku.

Věděl jste ráno po probuzení, že bude všechno v pohodě? Nebo jste se spíše bál?

Dostál: Když jsem se ráno vzbudil tak jsem si píchnul do trapézu a úplně mnou projela příšerná bolest. Říkal jsem si, že jsem z úterního závodu zklamaný, a ještě navíc pořádně rozbitý. Tak jsem sám sebe hecoval, že se musím sebrat a být chlap. Ani jsem Radkovi neříkal, že nejsem úplně psychicky v pohodě.

Na vodě už jste se cítili v pohodě?

Dostál: Jeli jsme na rozjetí tři sta padesát metrů a sedli jsme si výborně. Věděl jsem, že závod bude dobrej.

Šlouf: Byl jsem překvapený, že se nám povedla první polovina závodu. Cítil jsem se dobře. Už měsíc tady v Japonsku trénuji a jen se připravuji na tohle. V závěru jsem si říkal, že bychom mohli zkusit i vyhrát, ale nakonec jsem byl rád, že jsme se nevyšili a dojeli v našem tempu. Byli jsme moc spokojení, že nemusíme jet čtvrtfinále a pošetříme síly na čtvrtek. Dvě jízdy během padesáti minut, to je mazec. To si užijeme až na druhý pokus, pokud tedy postoupíme do finále.

Dostál: Můžeš být klidný, užijeme si to určitě, protože je případně finále B.

Šlouf: Tam bychom se ale viděli neradi. Jasně jsme ukázali, že byť jsme na deblu dva týdny neseděli, že tam něco je. Uvidíme, co z nás vypadne zítra.

Měli jste dostatek sil? Zůstalo něco i na čtvrteční bitvu o medaile?

Šlouf: Musím to říct já, protože Pepa nebude objektivní. Byl na tom dobře. Kdybych nevěděl, nepoznal bych, že má za sebou tři závody na kilometr v singlu. Možná trošku v konci, ale jinak na záběru nebylo poznat, že je rozbitej.

Dostál: Tři kilometrové jízdy v plném tempu znát byly. Ale ono je to dobře, protože když jsem brutálně při síle, tak to do debla nedělá dobrotu. Potom přetahuju loď sám a záběr není dobře sladěný. Ale jak jsem měl v hlavě i těle úterní závody, tak jsem se snažil přizpůsobovat Radkovi. Pak se nám povedlo najít dobrý společný záběr, který odjížděl a tím jsme zlomili všechny ostatní soupeře, kteří s námi chtěli bojovat o semifinále.