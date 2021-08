Oba si v poslední době prošli zdravotními trablemi. Kuf musel vloni se zraněným kolenem dvakrát pod skalpel, a tak mu roční odklad her přišel vhod, naopak Vlach si letos při jezdeckém tréninku poranil rameno a začal mu závod s časem, aby se dal včas do pořádku.

„Nebyl prostor pro komplikace, naštěstí se vyplnilo, co říkali doktoři a povedlo se mi vrátit do formy před zraněním," hlásil s úlevou, byť rameno je pro pětibojaře komplikací prakticky ve všech disciplínách. „Naposledy jsem začal s tréninkem šermu, ale největším limitem bylo asi v plavání, kde jsem vypadl z tréninku," hodnotil 24letý Vlach.

Moderní pětibojař Jan Kuf

Michal Kamaryt, ČTK

O šest let starší Kuf jel před pěti lety do Ria jako čerstvý mistr Evropy, ale skončil 36. „Teď už nejsem tak vyjukaný jako posledně, kdy to pro mě byl první tak velký závod," vzpomíná.

Zvládl i aklimatizaci, která mu při poslední návštěvě Japonska dala pořádně zabrat. „Díky bohu je to úplně jiné, tehdy jsem sem jel trochu nemocný, což sehrálo roli. Teď spím normálně, navíc závodíme až odpoledne," kvituje.

Ze závodních sportovišť si zatím Češi obhlédli jen bazén, hlavní pětibojařský stadion patřil sedmičkovému ragby. Soutěž jim začne už ve čtvrtek základním kolem šermu. „Je snaha zkrátit pětiboj do co nejkratšího úseku, tak ta nejdelší část, kdy šermujeme každý s každým, se o den předsunula. Urči se pořadí a během závodu už se šermuje jedno kolo," vysvětluje Vlach.

V samotném závodě už se Češi těší na parkúr a místní koně. „Naposledy tu byli opravdu výborní, odpovídali výšce parkuru, snad přivezou zase ty stejné," doufá Kuf.