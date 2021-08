Novými členy komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru (MOV) byli zvoleni španělský basketbalista Pau Gasol, italská plavkyně Federica Pellegriniová, polská závodnice na horských kolech Maja Wloszczowská a japonský šermíř Juki Óta. Tato čtveřice dostala nejvíce hlasů během voleb v Tokiu, do nichž se zapojilo 6825 sportovců.

Noví zástupci sportovců se stali plnými členy MOV a získali mandát do olympijských her v Los Angeles 2028. V komisi končí předsedkyně Kirsty Coventryová ze Zimbabwe, její zástupkyně Danka Barteková ze Slovenska, Francouz Tony Estanguet a Australan James Tomkins, kteří byli zvoleni v Londýně 2012.

Z komise odchází také jmenovaný člen Stefan Holm ze Švédska. Nové vedení komise se bude volit v pátek, předsedající se stane automaticky členem exekutivy MOV.

Komise sportovců se skládá nejvýše z 23 členů, z nichž dvanáct je přímo voleno. Zbylých maximálně jedenáct členů je jmenováno, aby byla zachována rovnováha mezi pohlavími, regiony a sportovními odvětvími.

Členem komise sportovců byl osm let do roku 2012 oštěpařský rekordman Jan Železný. Poté do komise neúspěšně kandidovaly oštěpařka Barbora Špotáková a lyžařka Šárka Strachová.