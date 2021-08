Strakonický vodní pólista Martin Faměra má blízko k medaili z olympijských her. V Tokiu nastupuje za Španělsko, které si dnes zajistilo postup do semifinále, když porazilo Spojené státy americké 12:8. "Zažívám absolutní vrchol své kariéry," řekl Faměra v rozhovoru s ČTK.

Před šesti lety získal angažmá v Barceloně a krátce nato Španělé projevili zájem, aby je reprezentoval. Administrativa kolem toho se však táhla a Faměra získal španělský pas až loni na jaře. Už v tu dobu s ním reprezentace počítala pro olympijské hry, na nichž nyní pravidelně nastupuje.

Startem v Tokiu se Faměrovi splnil životní sportovní cíl. "Trochu je to jako sen. Ale nechci to zakřiknout, protože pořád můžeme skončit čtvrtí. A dokud prostě nevyhrajeme ještě ten jeden zápas, tak není co oslavovat," řekl. S vodním pólem začínal v rodných Strakonicích. Postupně jej ale získaly kluby z prestižních lig, přes Košice, Francii a Německo se dostal až do Barcelony.

Španělé už před turnajem patřili mezi velké favority. Na mistrovství světa v roce 2019 skončili druzí a dlouhodobě se řadí mezi světovou špičku. Pozici potvrzují i v Tokiu, kde nejprve vyhráli všech pět zápasů ve skupině a dnes i čtvrtfinále. "Ale Američané byli téměř tři čtvrtiny vyrovnaným soupeřem," uvedl strakonický pólista. Po polovině zápasu bylo skóre 6:6, Španělé dominovali hlavně v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 5:2.

"Intenzivně jsme se na olympiádu připravovali a opravdu tvrdě trénovali. Díky tomu jsme výborně fyzicky připravení," uvedl. Dodal, že další výhodou je fakt, že za španělskou reprezentaci nastupují většinou pólisté z Barcelony. "Známe se, jsme sehraní, víme, co od sebe můžeme očekávat. V tomto směru se s námi mohou rovnat jen Řekové, kde tvoří tým většinou hráči z Olympiakosu," řekl Faměra.

Přestože olympijské hry v Tokiu poznamenala opatření související s koronavirem, pro Faměru i tak akce znamená mimořádný svátek. "V jídelně se potkáváme s dalšími sportovci. I když samozřejmě si každý trochu dává pozor na kontakty s někým neznámým. Ale my se třeba často bavíme například se španělskými házenkáři," uvedl.

Španělským vodním pólistům se díky němu mohutně fandí i ve Strakonicích. "Martina znám od narození. S jeho otcem Karlem jsme nejlepší kamarádi. Martin může Karlovi dnes děkovat za to, jak ho celý život vedl. Vím, že Martin občas nechtěl, teď má ale životní šanci svou dřinu zúročit. Strakoničtí pólisté Martina sledují, držíme mu palce," uvedl předseda strakonických pólistů Marek Fügner.