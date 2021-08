Na olympijské semifinále bude česká atletka Kristiina Mäki ještě dlouho vzpomínat. Kromě postupu do samotného finále běhu na 1500 metrů svým semifinálovým časem 4:01,23 překonala o 61 setin český rekord. Držitelkou byla Ivana Walterová z Budapešti roku 1986. Fanoušky však pobavila ještě jedním zajímavým momentem a to v přímém přenosu během rozhovoru pro Českou televizi.

Česká atletka letos v lednu přivedla na svět potomka a koncem července odcestovala do Tokia. Kdo by to byl řekl, že sedm měsíců po porodu se dostane až do finále, a dokonce překoná český rekord.

"Já vůbec nevím, co mám říct. Je to asi skvělý, ale asi mi to dojde později no," odpověděla po semifinále běhu na 1500 m v rozhovoru pro Českou televizi dojatá atletka.

"Je to super no. Moc nevím, co mám říct a moc děkuji všem co mi fandili, co mi věřili a stáli při mně,'' dodala s pláčem.

Kristiina Mäki postoupila do pátečního finále

Martin Sidorják, ČTK

"No něco jsem si napsala na záda,'' řekla a poprosila svou parťačku Dianu Mezuliáníkovou o asistenci. "Do finále půjdu určitě s tím, udělat co nejlepší výsledek a s tímhle,'' a ukázala peprný vzkaz do kamery, na kterém stálo: "Vyrvat nohy z prdele!".

Její kolegyně z reprezentace Diana Mezuliáníková zaběhla svůj osobní rekord v čase 4:03,70, ale do finále se bohužel neprobojovala. Celkově skončila na 17. místě.