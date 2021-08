"Vakcína nutně neznamená, že se vám to nestane," řekl sedmý hráč světového žebříčku, jenž měl pozitivní test 23. července v den zahájení olympijských her. "Jsem mladý a radši ji nechám lidem, kteří ji potřebují. Já ji nepotřebuju. Jsem zdravý, mladý člověk, který se o své zdraví stará," řekl.

Prioritu v očkování by podle něho stále měli mít jiní. "Můj táta je výborný příklad. Byl očkovaný už dřív, protože je diabetik. Lidi jako on to potřebují víc. Očkovaná je i moje máma. Nechci nikomu brát tu možnost nechat se naočkovat," dodal DeChambeau. Později se prý ale očkování bránit nebude.

Sám se během nemoci v prvních dnech potýkal s velkou únavou a vyčerpáním, další symptomy ho ale netrápily. Už o víkendu se ale vrátil ke hře a tento týden může nastoupit na turnaji v Memphisu.