Házenkáři Francie se radují z postupu do finále

Úřadující dvojnásobní mistři světa Dánové s aktuálními evropskými šampiony Španěly vyhráli o čtyři góly už první poločas (14:10), v němž se mohli opřít o výkon hvězdného brankáře Niklase Landina, svěřence Filipa Jíchy z Kielu. Španělům se podařilo v druhé půli stáhnou náskok soupeře až na rozdíl jednoho gólu, blíž se ale nedostali. V ofenzivě vítězů zářil trojnásobný nejlepší házenkář světa Mikkel Hansen, jenž nastřílel 12 branek.

Francouzi porazili Egypt po vlažném začátku. Mistři Afriky totiž začali lépe a hned v úvodu šli do vedení 5:1, ještě do přestávky ale Francouzi dokázali vyrovnat na 13:13. V druhém poločase už soupeře ani jednou nepustili do vedení.

Šestinásobní mistři světa Francouzi patří na posledních olympiádách k nejúspěšnějším házenkářům. Před stříbrem z Ria de Janeiro vybojovali v Londýně a Pekingu zlato. Egypt stále může získat první olympijskou medaili v házené v historii, nejlépe dosud skončil šestý v Atlantě před 25 lety.