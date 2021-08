Promítají se náročné klimatické podmínky provázející turnaj do výkonů hodně?

Vedro je samozřejmě nepříjemné. A ještě se to kombinuje s časným vstáváním. Od středy jsem každý den měla budík nastavený na čtvrtou hodinu, což je znát. A na sobotu, kdy organizátoři hlásí bouřky, je začátek programu už v půl sedmé, takže budeme vstávat ve tři. Tudíž si dám oběd a jedu spát.

Je standardní, že jste na hřišti tak časně? Nebo jde o výsadu spojenou s olympijským turnajem?

Je to časté. Minimálně jednou do týdne. Ono se to nezdá, ale když máme začínat ráno, tak člověk potřebuje vstávat přibližně tři hodiny předem. Tady spíme hodně málo. Ale pokud se povede alespoň šest hodin, je to v pořádku. Při olympijském turnaji je fajn, že nás na hřiště vozí velice příjemná auta, takže si pokaždé ještě trošku zdřímneme.

V případě ideálního průběhu jste se mohla posunout k první desítce, ale nakonec jste pětadvacátá. S čím půjdete do závěrečného dne, pokud špatné počasí program nezruší?

Já věřím, že se dohraje. Moc bych si přála vybojovat umístění v elitní desítce, což by bylo úplně skvělé. Kdyby se podařilo jakkoliv vylepšit výsledek z Ria, bude to krásné. A jestli mám být první česká golfistka, která bude na olympiádě kolem dvacáté pozice, tak to beru.

Golfistka Klára Spilková klesla po druhém kole olympijského turnaje ze sedmého na dělené 24. místo

Toby Melville, Reuters

Naštvalo by vás, kdyby se kvůli počasí zbytek turnaje zrušil a šance na vylepšení pozice se rozplynula?

Byla bych smutná. Ještě máme jedno kolo, kdy se dá pořadí vylepšit. Je to dost našlapané. A já věřím, že se mohu posunout nahoru.

Ve trojici jste během čtvrtka šla s obhájkyní zlaté medaile Korejkou Pak In-pe. Byla jste za takovou společnost ráda?

Jo. Já jsem s ní nikdy nehrála, takže jsem se moc těšila. Vlastně jsem ani nikdy pořádně neviděla její hru. Bylo pro mě zajímavé sledovat, jak hraje. Nedává tak dlouhé rány, ale zato jsou neskutečně rovné a přesné, skvěle navíc patuje. Byť tedy zrovna v pátek jí to úplně nepadalo, ale jinak jo. Moc jsem si to užila.

Berete to tak, že se pořád můžete něco přiučit, okoukat?

Určitě. Ne vždy se povede, že jde člověk s takovou hráčkou. Většinu holek na turnaji znám, s většinou jsem hrála. Ale v jejím případě šlo o premiéru a vážně to bylo super. Je to pro mě i po těch letech a při všech zkušenostech vzácnost.