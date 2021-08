Když se podíváte na výsledkovou listinu z Ria a nyní v Tokiu, jste hodně spokojená?

Jsem. Poslední kolo jsem v sobotu rozjela dobře a věřila, že ještě mohu pořadím poskočit. Ale asi to tak mělo být. Dala jsem do turnaje všechno. Lítalo mi to fajn. Rozhodně jsem na sebe pyšná.

Letos jste lépe hrála jen při turnaji na Havaji, kde jste při turnaji LPGA Tour skončila dvanáctá. Schovala jste si tudíž jeden ze svých nejlepších golfů na olympiádu?

Na Havaji šlo z mojí strany o jedno z nejlepších představení. Tady jsem ráda za výsledek. Takhle bych si přála hrát každý týden.

Jsou výkony z olympijského turnaje povzbuzením pro další část sezony?

Určitě. Je to cesta. Na okruhu LET se mi taky v podstatě začalo dařit až po čtyřech letech. Nemám raketový nástup, ale potřebuji si trošku zvyknout. Amerika je pro mě úplně nová zkušenost, teďka už se tam konečně cítím víc jako doma. Chvíli to trvalo. Uvidíme, co přijde, ale s výsledkem z Tokia jsem fakt moc spokojená.

Bylo znát, že už jste hrála podruhé na olympiádě a lépe to zvládala?

Rozhodně ano. V Riu jsem nevěděla, co mě čeká. Ani jsem nikdy netušila, že budu hrát na olympiádě, protože tam golf nebyl. Jako malá holka jsem o tom nesnila jako třeba atleti. Určitě jsem v Tokiu vše zvládla lépe. Věděla jsem, co mě na druhé olympiádě v kariéře čeká. Těšila jsem se na skvělou atmosféru. Jela jsem si turnaj odpracovat, ale zároveň užít olympijskou vesnici.

Jste na tom podobně jako tenistky, které jsou zvyklé na určitý komfort. Běžně trávíte čas v hotelových resortech. Jaký pro vás je život v olympijské vesnici?

Moc fajn. Když se vrátím ze hřiště, tak všichni vědí, jak jsem hrála. Normálně to tak na turnaji nemám. Jdu na pokoj, kde jsem sama. Mám ráda lidi a tohle mi moc sedí. Když jsem ve tři ráno v sobotu vstala a vyrážela směr hřiště, ostatní sportovci mi přáli hodně štěstí. Bylo to neuvěřitelně povzbuzující, dodalo mi to energii.

Česká golfistka Klára Spilková během 3. kola olympijského turnaje

Ondřej Deml, ČTK

Budete usilovat o účast na hrách v Paříži, které jsou už za tři roky?

Doufám, že ano. Ale nechci se nikam tlačit. Budu to brát rok za rokem. Když Paříž vyjde, budu ráda. Už dvě olympiády jsou pro mě skvělé a kdyby byla třetí, tak to beru všema deseti. Ale nevím, teď mám život hodně otevřený.

Takže žádná extra motivace zkusit na třetí pokus vybojovat na olympijském turnaji pozici v elitní desítce?

Kdyby třiadvacáté místo z Tokia mělo zůstat nejlepším výsledkem mojí olympijské kariéry a měly by mě pak porážet další holky, co po mně přijdou, tak budu moc ráda. Doufám, že jdu golfovým příkladem a třeba mě budou jednou porážet, protože to opravdu není vůbec jednoduchý. Jsem moc pyšná za výsledek.