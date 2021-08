Dvojnásobný olympijský šampion z Tokia sprinter Lamont Marcell Jacobs z Itálie ukončil spolupráci s výživovým poradcem Giacomem Spazzinim hned poté, co se dozvěděl, že byl údajně vyšetřován v souvislosti s podpůrnými látkami. Podle zahraničních médií Spazziniho policie vyšetřovala kvůli možné ilegální distribuci anabolických steroidů.

Jacobs nejprve senzačně zvítězil v běhu na 100 metrů. Americká média následně spekulovala o možném dopingu, což odsoudil předseda Italského olympijského výboru Giovanni Malago. V pátek pak italská štafeta vyhrála i závod na 4x100 metrů.

"Tohle se mě nijak netýká, protože od první chvíle, co jsme o tom slyšeli, jsme s ním přestali pracovat. Ničeho se neobáváme, ve skutečnosti byl zapletený do něčeho, za co nemohl. Na konci nebyl uznán vinným, takže jsme v klidu," řekl Jacobs. Italská média informovala o tom, že spolupráci se Spazzinim sprinter ukončil v březnu.

Šestadvacetiletý atlet vyhrál běh na 100 metrů v novém evropském rekordu 9,80 sekundy, přestože do této sezony nedokázal pokořit hranici deseti sekund. Po nečekaném triumfu se Jacobs na slavnostním zakončení olympijských her představí jako vlajkonoš italské výpravy.

Itálii se v Tokiu daří, dosud získala 38 medailí, čímž překonala vlastní rekordy (36) z olympiád v Římě v roce 1960 a v Los Angeles o 28 let dříve. Na předchozích dvou hrách v Riu de Janeiro a Londýně získala shodně 28 cenných kovů.