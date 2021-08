„Je to šílené a úžasné současně," rozplývala se třiadvacetiletá Nelly Kordová, když svoje snažení v Kasumigaseki Country Clubu. „Byl to jeden z nejvíce stresujících dnů mého života," odfrkla si s úlevou, když si bezprostřední radost z triumfu vychutnala v náručí sestry Jessiky, která turnaj zakončila na patnácté pozici.

Nelly Kordová patřila mezi největší favoritky turnaje. A začátek měla oslnivý. Po dvou dnech suverénně vedla. „Přijela jsem a neřešila, zda jsem favoritka či nikoliv. Prostě jsem si chtěla užít olympiádu. Snažila jsem nepřipouštět si velké očekávání," popisovala.

Jenže páteční třetí díl bitvy o olympijské zlato jí v teplotách přesahujících čtyřicet stupňů nevyšel podle představ. Olympijský triumf dostávající reálné obrysy americké golfistce s českými kořeny podlamoval kolena. Během sobotního vyvrcholení turnaje dokonce o vedení přišla. „Soupeřky hrály skvěle, já byla nervózní. Byl to pravděpodobně největší stres, jaký jsem kdy ve finálovém kole zažila. Ale upřímně, nemám moc s čím porovnávat," smála se Kordová, když už měla zlato na krku.

Chyby pomohly

Pomohl jí déšť, který se přes golfový resort přehnal. Greeny tři dny spalované žhavým sluncem pro změnu bičovaly provazy vody. „Sedly jsme si se sestrou Jess, relaxovaly a jen jsme prostě klábosily. Nemyslela jsem na golf, což mi moc pomohlo. Udržela jsem nervy na uzdě," vysvětlovala klíčový okamžik. „A paradoxně mi předchozí chyby pomohly. Zažehly ve mně oheň. Uvědomila jsem si, jak moc zlato chci," vysvětlovala.

Domácí Inamiová obrovský tlak nezvládla, a tak Nelly Kordová o jedinou ránu mohla slavit olympijské vítězství. „Už jen reprezentovat zemi na olympijských hrách jsem vnímala jako výjimečný okamžik v životě. Je to obrovská pocta. A vyhrát pro USA zlato? Fakt nenacházím slov," zalykala se štěstím Nelly Kordová.

Neskrývala, jak moc si výjimečně úspěšné období užívá. „Život i sport jde ve vlnách. Někdy jde všechno dobře. A já jsem právě teď na té správně vlně," smála se fanynka hokejového týmu Los Angeles Kings.

„Myslím, že ségra právě získala status legendy. Prožívá sezonu snů. Doufám, že bude ve stejném stylu pokračovat. Je zábavné ji sledovat," gratulovala o pět let starší Jessica Kordová, která vítězku označila termínem G.O.A.T. (Greates Of All Time).

Tři nejlepší golfistky olympijského turnaje

Murad Sezer, Reuters

„Já nemám ani čas si uvědomit, co se pořádně děje. Ale když se ohlédnu, je to báječné. Nemůžu říct, jestli jsem v Tokiu dosáhla největšího vítězství kariéry, které změní můj život. Ke každému triumfu vede výjimečná cesta. Já byla na hrách poprvé a musím říct, že to bylo jedinečné a mimořádně zábavné," vyprávěla nadšeně Nelly Kordová.

Hned po vítězství mluvila po telefonu s rodiči. „Mamka i táta mi říkali, že jsem jim přidělala vrásky na čele, ale chválili mě za skvělou hru," vyprávěl třiadvacetiletá golfistka, jejíž otec v roce 1998 vyhrál tenisové Australian Open. „Chtěla bych triumf věnovat babičce. Právě při finálovém kole slavila narozeniny. Snad jsem jí svojí hrou moc nestresovala," culila se Nelly Kordová, když v doprovodu sestry rozesmáté opouštěly Kasumigaseki Country Club.