Olympijské zlato mezi volnostylaři váhové kategorie do 97 kilogramů získal ruský favorit Abdulrašid Sadulajev. Ve finále porazil 6:3 Američana Kylea Snydera a navázal na triumf pod pěti kruhy z váhy do 86 kg z Ria de Janeiro před pěti lety. V kategorii do 65 kg se radoval domácí zápasník Takuto Otoguro. Japonci slavili zlato i mezi ženami ve váze do 50 kg díky Jui Susakiové.