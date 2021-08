Bronz už máte z olympiády v Londýně. Jenže ten jste dostal po více než čtyřech letech po diskvalifikaci Ukrajince Pjatnici. Tohle jsou asi jiné emoce.

Je kouzelné, že se něco takového stalo. Já Londýn prožíval dost těžce, protože jsem tam byl favorit a pak si říkal, že takovou šanci na medaili už mít nebudu. A nikdy jsem si nepředstavoval, že se něco takového stane, ještě v 38 letech. Ani to, že tu vůbec budu.

Vypadal jste lehce dojatý už po vašem nejdelším třetím pokusu 85,44.

Byl jsem. Vždyť hodit 85 metrů ve finále se mi na žádné olympiádě nepovedlo, a to bylo čtvrté finále. Pak už jsem byl naměkko. Věděl jsem, že budu vysoko, ale nevěděl jsem, jestli to bude medaile. Prostě mě to dojalo...

Třetím pokusem jste se přitom zachraňoval ve finále, hrozil vám konec.

Asi mě to vybičovalo. Říkal jsem si, že takhle skončit by mě mrzelo, chtěl jsem si užít všech šest pokusů. Objevila se ve mně nějaká energie a vyšlo to. A já věděl, že 85 metrů je pohádka, i když to bylo pořád otevřené, pořád jsem se snažil koncentrovat na další pokusy.

Jak jste pak prožíval poslední pokusy soupeřů v čele s Němcem Weberem?

Já si vždycky říkám, že je takový blbý nepřát někomu, aby hodil. Tak jsem si v klidu šel vybírat oštěp na svůj poslední pokus... A pak už se mi chtělo brečet. (dojatě)

To byl pro vás nejsilnější moment závodu?

Už dojmy po třetím pokusu byly emotivní a medaile byl takový bonus. Byl bych spokojený s těmi 85 metry, i kdyby to nevyšlo na medaili, řekl bych si, že jsem odvedl dobrou práci.

🥈🥉 No není to krásný pohled? 😍 Kubo a Víťo, jste úžasní! pic.twitter.com/BkU2LdNug3 — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 7, 2021

Nakopne vás to dalších sezón? Končit asi teď neplánujete...

Já se budu snažit pokračovat v nastavení mysli, abych se oštěpem bavil, to je klíč. Když lidi dělají něco dlouho, přestává je to bavit. Možná proto jsem udělal ten krok, že jsem se zkusil trénovat sám. Hledal jsem nové věci, impulsy a výzvy a došlo to až sem.

Sám jste se začal trénovat po mistrovství světa 2017, ale nebyly to lehké roky. Přišly i zranění, neúspěchy...

V Londýně jsem po dlouhé době vypadl v kvalifikaci, měl problémy s achilovkou a trápil se. Bylo mi 34 let, říkal jsem si, že je ještě čas něco zkusit udělat. Líp se poznám, když se budu rozhodovat sám. A pořád jsem se učil a vyvíjel. Letos jsem se ani jednou nepodíval do tréninkového deníku, snažil jsem se vnímat jen svoje tělo a pocity, neslo to ovoce a já z toho pak měl radost. Ale Honza Železný se tady o mě celou olympiádu staral, jezdím s nimi do Afriky, sem tam se mi podívá na házení. Kdybych byl úplně sám, bylo by to o moc těžší.

Jan Železný říká, že jste nedoceněný. Když se podíváte na svou sbírku dvou olympijských medailí, titulu mistra světa i Evropy, můžete na sebe být jistě pyšný.

Já se na to snažím dívat skromně. Když jsem přicházel k Honzovi, byli tam o pět mladší talenti. Já něco hodil v juniorech, ale pak jsem byl zraněný. Vlastně jsem skončil s atletikou a ve 23 letech s ní znovu začínal a pak si to prožil do osmatřiceti, můžu jenom děkovat. Koukám na to a divím se...