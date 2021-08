Stříbrného Vadlejcha zachránil trenér Jan Železný, ostatně se slavnostními vyhlášeními má bohaté zkušenosti. „Měl plný batoh věcí. Já mu říkal, že to nechci řešit, a on tím pochopil, že to má kdyžtak vzít on," popisoval domluvu sehraného dua.

To Veselý se trénuje sám. „A udělal jsem takovou chybu," vyprávěl už s úsměvem. Sice si soupravu vzal, jenže od atletického svazu. Jenže teď potřeboval tu od Českého olympijského výboru. Kde ji narychlo sehnat?

Bundu Veselému hodil ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi, teď ještě spodní část oblečení. „Svlékl jsem se do slipů a hodil svoje elasťáky Martinu Doktorovi. Ten mi dal svoje kraťasy a tančil tam v mých propocených elasťácích," smál se Veselý.

Pak už nic nebránilo tomu, aby oba čeští oštěpaři převzali medaile od předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Původně jsem se nechal napsat na oštěp žen. Ale když se holky nedostaly do finále, prohodil jsem si to s kubánskou členkou Mezinárodního olympijského výboru a vyšlo to nádherně," pochvaloval si Kejval.