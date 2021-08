Jaká byla o rok odložená olympiáda vašima očima?

Nebyla běžná, vyvstala spousta otázek, jestli se má pořádat. A průběh ukázal, že se konat měla, i když chyběli diváci. Ale sportoviště fungovala výborně.

Z českého pohledu ji poznamenal už přílet speciálu, po němž se sportovci nakažení covidem nemohli účastnit her vůbec, další přišli o klíčový zápas. A Český olympijský výbor za to schytal značnou kritiku.

Je to obrovská tragédie pro sportovce. Kdykoliv jsem viděl rozpis plážového volejbalu, bylo mi špatně a těžce jsem to nesl. Rozhodně to nevidíme jako věc, která se stane. Problémy měly skoro všechny větší výpravy, hledáme odpověď, jak se to mohlo stát přes všechna opatření i s výhledem na zimní olympiádu v Pekingu, která proběhne za půl roku. Ale do dneška nevíme, jak se na palubě ocitl nakažený člověk, ani s jistotou nevíme, kdo byl pacient nula. My si řekli, že se chceme do konce her věnovat jen sportu. Ale nechceme nic zamést pod koberec, v úterý se vyjádříme v Praze na tiskové konferenci.

Dojem jinak z úspěšné olympiády ale tato aféra kazí.

Vždy, když se stane takový malér, ukážou se charaktery, kdo se dokáže vyrovnat s nepřízní osudu a takových lidí tu byla většina. Prošli jsme si peklem, ale na druhou stranu to byla nejúspěšnější olympiáda v samostatné české historii. Věnovali jsme ji i Věře Čáslavské, která se sem po přidělení her moc těšila, nakonec fandila z nebe.