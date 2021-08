Hodně ostrá slova na adresu předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera pronesl na úterní tiskové konferenci, která se týkala možného odškodnění sportovců, kteří měli během letu do Tokia pozitivní testy na koronavirus, předseda ČOV Jiří Kejval. „To co nám předvedl pan Neusser, to je největší dno, co jsem zažil ve sportu," řekl Kejval. Na jeho slova poté reagoval i samotný Neusser.