Perušič byl den po příletu prvním pozitivně testovaným českým sportovcem a s Davidem Schweinerem kvůli tomu přišli o první zápas ve skupině. Z té nakonec nepostoupili a odjeli z her zklamaní. K tehdejším událostem se Perušič vrátil s tříměsíčním odstupem. "Nechtěl jsem si stěžovat a dělat kauzu během našeho pobytu v Japonsku, protože jsem věřil ve zpětnou vazbu. Nepřišla žádná. Nedívá se mi lehce na to, že se do příštích her vůbec nic nezmění," vysvětloval.

Lékařské zabezpečení české výpravy podle něj bylo nedostatečné. "Na olympiádě platila jasně daná pravidla a je jedno, co si o nich kdo myslí. Náš lékařský tým si z nich nic nedělal. Na roušky přes nos nevěřil a celý přístup k pandemii byl dost skeptický. Minimálně tak jeho vedení vystupovalo," napsal polař aktuálně druhého beachvolejbalového páru světového žebříčku.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner.

Kateřina Šulová, ČTK

Nelíbilo se mu chování šéflékaře Neumanna. "Hlavní lékař výpravy Jiří Neumann se vší vážností nabízel blízkým kontaktům nakažených, že jim vystříká čímsi nos, dá jakési kloktání a výsledek testu na covid následně vyjde falešně negativní," tvrdí Perušič. Doktor mu poslal lék isoprinosin. "Chvíli se nepodloženě věřilo, že by mohl předcházet nákaze covidem-19 či zlepšovat imunitu u nemocných. Nikdy se to nepotvrdilo a je to navíc lék s celou řadou vedlejších účinků. Neměl by se podávat bez předchozích konzultací. Žádné neproběhly," komentoval to český reprezentant.

Šéflékař ČOV Jiří Neumann, předseda ČOV Jiří Kejval a generální sekretář Petr Graclík

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho kritika nepadá na celý ČOV. "Spousta jeho pracovníků nám nesmírně pomohla a opravdu se snažili nám všechno udělat snazší. Nicméně některé věci správně nejsou a nelíbí se mi," podotkl. Koronavirovou situaci měl podle něj ČOV zohlednit při výběru členů výpravy. "Pokud je světová epidemie, bylo by fajn mít s sebou místo jednoho ortopeda třeba epidemiologa. Českou špičku v oboru, tak jako ji na hry posíláme ve všech soutěžních disciplínách."

Uvolnění z izolace, aby mohli hrát alespoň od druhého zápasu ve skupině, si prý vyjednal s japonským lékařem prakticky sám. Nelíbilo se mu, že tím byl pro české lékaře okamžitě zdravý. "Nikdo mi nenatočil alespoň EKG, nikdo mě nechtěl alespoň základně prohlídnout. Nikdo nevyloučil, že nemoc nezanechala nebezpečné následky. Jsou to pro někoho možná drobnosti, ale pro mě tvoří obraz podcenění celé situace," popisoval.

Přiznal, že během letu speciálem do Tokia si i on sundal na chvíli roušku. "To když jsem se zastavil v zadní části letadla a zahrál si tam se skupinkou lidí země-město. Tohle jsem novinářům hned přiznal. Přišlo mi to správné. O to víc mě mrzely reakce ostatních. Nikdo další zodpovědnost za svoje chování nepřijal. Ani doktor Voráček, ani Český olympijský výbor," vzpomínal.

Nelíbí se mu způsob, jakým se Voráček a další aktéři ke kauze postavili. "Pan Voráček dokola bude opakovat, že není jisté, že on byl pacientem 0. V tom má pravdu. Jisté to není. Zároveň je ale také pravda, že měl nakažené příbuzné v Česku a hned po příletu do Tokia byl jediným pozitivním. To kvůli němu šla část výpravy do karantény rovnou. Neomluvil se ani za to. Myslel jsem si, že přiznám svou chybu a stejně k tomu přistoupí i ostatní. Lékaři, Český olympijský výbor. Pak bychom se z toho mohli poučit," dodal Perušič.

Agentura Sportfin, která elitní mužský beachvolejbalový pár zastupuje, po olympijských hrách uvedla, že bude žádat po ČOV odškodné. Kompenzaci hodlal požadovat také volejbalový svaz. ČOV jedná se všemi sportovci, kteří v Tokiu doplatili na pozitivní testy na koronavirus, a jejich zastupujícími agenturami a svazy. Beachvolejbalisté ani jejich svaz a agentura aktuální stav minulý týden na tiskové konferenci nechtěli komentovat s vysvětlením, že není nic nového.