Velký návrat na výsluní po hodně dlouhé cestě má za sebou cyklistická hvězda Jolanda Neffová. Veskrze vždy usměvavá a dobře naladěná Švýcarka si prožila své, když v prosinci 2019 před vánočními svátky během projížďky na biku v Severní Karolíně spadla ve vysoké rychlosti a skončila v hromadě větví. Následovala cesta záchrankou do nemocnice kvůli vnitřnímu krvácení ve slezině a dlouhá doba rekonvalescence. Formu do olympijského Tokia ale dokázala načasovat dokonale a odměnou je jí zlatá medaile z cross country.

Osmadvacetiletá Neffová přidala právě v roce 2019 k titulu světové šampionky v cross country ještě další cennou individuální medaili, když si vyjela na mistrovství světa stříbro. S blížícím se novým rokem však měla úplně jiné starosti. Vedle sleziny měla poraněné i plíce a zlomené žebro. O slezinu málem přišla, když chtěl lékařský tým touto cestou zabránit masívnímu vnitřnímu krvácení.

Vše tehdy nakonec vyřešila tzv. embolizace, kdy lékaři poraněné krevní cévy sleziny ucpali přes nožní tepnu a krvácení tím zastavili. Pro imunitní systém důležitá slezina tehdy Neffové zůstala, byť nefunkční. Její kariéru to však neohrozilo. A před sebou měla sen o velkém triumfu.

Odklad her kvůli boji s koronavirem jí dal dostatečný prostor na přípravu, aby vylepšila šesté místo z Ria de Janeiro, které opouštěla zklamaná. Tentokrát slavila triumf. A fantastickým výkonem na náročné trati v nelehkých klimatických podmínkách nenechala nikoho na pochybách, že je definitivně zpátky ve své nejlepší formě.

"Věděla jsem, že to bude strašně moc těžký a opravdu tvrdý závod. Na trati byly strmé výjezdy a ty podmínky byly vážně náročné. Navíc se ještě dnes ráno změnily s deštěm. Měli jsme ale ještě hodinu času, abychom jim přivykly," řekla Neffová na tiskové konferenci.

Zlaté opojení pro ni muselo být o to větší s ohledem na problémy, jimiž si v období mezi olympiádami prošla. "Je to něco úžasného. Teď jen doufám, že se v nějaký moment neprobudím a nezjistím, že to byl pouze sen. Mým cílem pro dnešek bylo si to na trati pořádně užít. A to se mi také podařilo," prohlásila Neffová.

"Po celý závod se mi dařilo držet dobrý rytmus, všechny technické sekce jsem navíc zvládla projet naprosto perfektně. Byl to opravdu moc dobrý závod s neskutečným výsledkem pro celý náš tým," připomněla Neffová stříbro a bronz krajanek Siny Freiové a Lindy Indergandové.

"Někdo mi před závodem řekl, že ať vyhraje kdokoliv, bude tím opravdovým a zaslouženým šampionem, protože tenhle závod vyžadoval um opravdu dobře řídit své kolo - bylo zapotřebí dobré techniky, ale potřebovali jste k úspěchu i všechno ostatní," připomněla Neffová. "Jsem neskutečně šťastná, že jsem vyhrála v tento den a ne téhle trati. Po odložení olympiády o rok jsme dělali absolutně všechno právě pro tenhle závod," dodala.