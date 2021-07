Crabb dnes pro agenturu AP uvedl, že byl před odletem ze Spojených států očkován a měl negativní výsledek testu. Po příletu do Japonska měl ale už čtyři pozitivní testy na covid-19.

"Naštěstí jsem bez příznaků, ale hluboce zklamaný z toho, že se nebudu moci k Jakeovi na písku připojit. Chci, aby Jake hrál na své čtvrté olympiádě a přivezl domů medaili. Mou pozici v týmu USA po Jakeově boku zaujme Tri Bourne, skvělý sportovec, člověk a blízký přítel," řekl Crabb.

Olympijský beachvolejbalový turnaj startuje v Tokiu v sobotu a potíže před ním mají i české týmy. Kvůli pozitivnímu testu musel do izolace Ondřej Perušič a nakažený je Simon Nausch, trenér páru Markéta Sluková, Barbora Hermannová. Česká výprava doufá, že by se mohl Perušič ve dvojici s Davidem Schweinerem do turnaje zapojit se zpožděním.