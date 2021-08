Dvacet let s Kanadou neprohrály a jasná záležitost to podle papírových předpokladů měla být i v semifinále her v Tokiu. Jenže fotbalistky Spojených států amerických páté olympijské zlato nezískají, když v boji o finále podlehly 0:1. A zatímco samotné hráčky se jen těžce vypořádávaly s nesmírným zklamáním, řada lidí v jejich vlasti měla z jejich nezdaru nefalšovanou radost...